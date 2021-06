Première victime de la catastrophe de la tour de condos à Miami, Stacie Fang est la mère d’un garçon de 15 ans, qui a été dramatiquement arraché des décombres

LA première victime de la catastrophe de la tour de condos de Miami est Stacie Fang, la mère du garçon de 15 ans qui a été dramatiquement tiré des décombres.

La mère de 54 ans est décédée après que les Champlain Towers South se sont effondrés jeudi à Surfside, près de Miami Beach.

Fang, qui fait partie d’au moins quatre autres personnes qui n’ont pas survécu à l’effondrement tragique du bâtiment, a été retirée des décombres et a succombé plus tard à ses blessures à l’hôpital et centre médical Aventura.

Le fils de Fang, Jonah Handler, a été secouru par les pompiers peu de temps après l’effondrement de l’immeuble – et le moment incroyable a été filmé.

Le jeune adolescent, qui a finalement été emmené à l’hôpital avec des os cassés, a été aidé par le témoin Nicholas Balboa, qui aurait promené son chien lorsque le bâtiment s’est effondré.

Balboa, qui a raconté avoir vu les doigts du garçon s’agiter avant le sauvetage, a déclaré jeudi à Fox News que Handler avait supplié: « Ne me quitte pas, ne me quitte pas. »

Handler – un élève de 10e année au lycée Monsignor Edward Pace à Miami Gardens, selon les responsables de l’archidiocèse de Miami – a été transporté à l’hôpital avec des os cassés.

Cependant, sa mère est décédée des suites de blessures contondantes peu de temps après l’effondrement de l’appartement, a déclaré le médecin légiste de Miami-Dade à NPR.

Selon NBC6 à Miami, la famille de Fang a publié la déclaration suivante : « Il n’y a pas de mots pour décrire la perte tragique de notre bien-aimée Stacie. Les membres de la famille Fang et Handler aimeraient exprimer notre plus profonde gratitude pour l’effusion de sympathie, de compassion et le soutien que nous avons reçus.

« Les nombreux mots d’encouragement et d’amour sincères ont été une source de force bien nécessaire pendant cette période dévastatrice.

« Au nom du fils de Stacie, Jonah, nous vous demandons maintenant de respecter notre vie privée pour pleurer et d’essayer de nous aider mutuellement à guérir. »

Fang sera enterré dimanche dans le New Jersey, selon le média.

Le profil LinkedIn de Fang indique qu’elle a travaillé comme vice-présidente d’une entreprise et qu’elle est diplômée de l’Université Pace à New York en 1990, a rapporté le New York Times.

Avant que la mort de Fang ne soit confirmée, le Washington Post a appris de Virginia Borges, la sœur de Fang, que Handler n’était pas gravement blessé.

Elle a déclaré au Washington Post : « Il veut savoir ce qui est arrivé à sa mère. Nous voulons tous savoir. »

Au moins quatre personnes sont mortes après l’effondrement d’une partie d’un immeuble à Miami alors que les experts ont averti qu’il coulait à un «taux alarmant» depuis les années 1990.

Les autorités ont confirmé vendredi que trois personnes avaient été sorties des décombres pendant la nuit tandis que 159 personnes seraient portées disparues.

La maire de Miami-Dade Daniella Levine Cara a confirmé vendredi que 120 personnes ont désormais été dénombrées.

Les autorités ont confirmé que trois corps avaient été retirés des décombres pendant la nuit, mais ont déclaré qu’à chaque fois qu’ils entendaient un son, les équipes de secours « concentraient les ressources » dans une zone.

Un incendie s’est rallumé dans la nuit mais n’a pas empêché les opérations de recherche et de sauvetage de se poursuivre.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré vendredi aux journalistes que les équipes avaient entendu des bruits dans les décombres pendant la nuit.

Il a déclaré: « Nous écoutons des sons, des sons humains et des tapotements. »

Alors que de nombreuses personnes se demandent pourquoi l’effondrement s’est produit, un chercheur de la Florida International University a donné un aperçu de la raison possible pour laquelle le bâtiment en copropriété en bord de mer s’est effondré de manière inattendue.

Une étude réalisée en 2020 par Shimon Wdowinski, professeur au Département de la Terre et de l’Environnement, a déterminé que l’immeuble en copropriété était instable, a rapporté USA Today.

Selon l’étude, le bâtiment, qui a été construit en 1981, s’enfonce à un « taux alarmant » depuis les années 1990.

Lorsque Wdowinski a appris l’effondrement de la copropriété Champlain Towers South, il s’est immédiatement souvenu du bâtiment de l’étude.

« Je l’ai regardé ce matin et j’ai dit : ‘Oh mon dieu.’ Nous avons détecté cela », a déclaré Wdowinski, selon USA Today.

Wdowinski – qui a insisté sur le fait que ses conclusions ne visent pas à suggérer une raison pour laquelle l’effondrement a eu lieu – a déclaré que le bâtiment s’enfonçait à un rythme d’environ deux millimètres par an dans les années 1990.

Depuis lors, le taux de descente aurait pu soit ralentir, soit accélérer, a-t-il noté.

Wdowinski a déclaré que le niveau d’affaissement mesuré dans les années 1990 entraîne normalement un « impact » sur les bâtiments et leurs structures.

«Nous avons vu que cet immeuble avait une sorte de mouvement inhabituel», a-t-il déclaré à propos du condominium Champlain Towers South.

Ryan Shamet, professeur d’ingénierie à l’Université de Floride du Nord, a déclaré à USA Today que les bâtiments en Floride sont surveillés à l’aide de satellites et de drones.

Il a expliqué : « La surveillance de la santé structurelle est déjà là.

« Mais c’est difficile parce que nous n’avons pas encore les ressources pour surveiller chaque structure. Vous devez d’abord savoir s’il y a un problème avant de commencer à le surveiller. »

L’appartement de 12 étages a été construit sur des zones humides et sous sa fondation se trouve du sable et un remblai organique, rapporte le Washington Post.

Il était situé sur une île-barrière qui s’était élevée d’environ un pied au cours du siècle dernier en raison du changement climatique.

Mais, les experts pensent qu’il est trop tôt pour dire si le changement climatique a causé la déstabilisation du condo.

Les communautés de Miami ont connu jusqu’à 12 pouces d’élévation du niveau de la mer au cours du siècle dernier.

Kenneth Direktor a déclaré que le bâtiment avait été « minutieusement inspecté » car il devait être recertifié dans les 40 ans. Le condo a passé son inspection cette semaine.

Une grande partie de l’immeuble d’appartements Champlain Towers South a été capturée sur des images s’effondrant dans un tas de décombres près de Collins Avenue sur la 88e rue, a rapporté NBC Miami.

Les pompiers ont déclaré jeudi que sur les 37 extraits des décombres et sur les 11 personnes blessées, quatre patients ont été « transportés », ajoutant qu’ils plaçaient des appareils solaires et des caméras pour localiser les victimes.

Les pompiers ont entendu des coups sous les décombres mais des voix indiscernables alors que l’enquête sur l’épave se poursuit.

Les ingénieurs détermineront ce qui a causé la catastrophe à la fin des efforts de recherche et de sauvetage.

Les autorités ont confirmé que 55 appartements se sont effondrés, causant de multiples blessures alors que 35 personnes ont été extraites de l’épave, dont 10 blessées.

Le chef adjoint des pompiers, Ray Jadallah, a déclaré avoir entendu des bruits sous les décombres et que « toutes les opérations se déroulaient en dessous ».

Les équipages ont confirmé que des personnes sont piégées sous les décombres mais le nombre reste inconnu.

Une autre vidéo montre un petit garçon tiré de l’épave par un pompier.

Les autorités de Miami Dade ont déclaré un événement de « niveau 5 », ce qui signifie que des ressources d’urgence à l’échelle de l’État sont nécessaires, selon les rapports.

Un témoin, qui se trouvait dans un bâtiment voisin, a déclaré que l’effondrement ressemblait à une « tornade ou un tremblement de terre ».