Première touche des gestionnaires de notation : Guardiola, Mourinho et plus

Daniel Farke a très certainement donné l’exemple ce week-end alors que l’entraîneur de Leeds United a démontré un contrôle accompli du ballon sur la touche lors de la victoire 3-0 de son équipe sur Watford en championnat.

Avec un dégagement élevé se dirigeant vers son abri, Farke a rapidement fait le point sur la situation, s’est préparé et a commencé à tirer le ballon du ciel avec une première touche élégante, l’arrêtant net à ses pieds.

Ce talent impressionnant a suscité de généreux applaudissements de la part de la foule (ainsi que quelques regards stupéfaits du banc de Watford), ce qui a amené l’entraîneur allemand à baisser la tête et à reconnaître d’un air penaud l’admiration qu’il recevait des terrasses derrière lui.

Ancien avant-centre qui n’a jamais vraiment réussi à sortir des ligues inférieures allemandes au cours de ses années de joueur professionnel, Farke a néanmoins prouvé qu’au moins une partie de la vieille magie demeure.

🥶 Travaux légers pic.twitter.com/kMh013B5BX – Leeds United (@LUFC) 23 septembre 2023

Mais l’homme de 46 ans n’est pas le premier manager à avoir ébloui les spectateurs en remontant le temps et en nous offrant un rare aperçu de sa technique.

Antonio Conté

Au cours de sa première saison en tant qu’entraîneur de Chelsea, Conte a reçu une vague d’applaudissements affectueux de la part des fidèles de Stamford Bridge lorsque l’Italien a apprivoisé une passe transversale horriblement mal placée au bord de sa zone technique lors d’une victoire 3-0 sur Leicester City. en 2016.

Verdict : 7/10 – Bien que sans aucun doute élégant, la première touche de Conte s’est très légèrement écoulée et il n’a pas réussi à arrêter le ballon complètement.

Roberto Mancini

Star de Bologne, de la Sampdoria et de la Lazio lorsqu’il jouait, Mancini a démontré ses prouesses sur la ligne de touche à plusieurs reprises depuis qu’il a pris sa retraite en 2001. Mais le plus bel exemple est venu pendant son mandat d’entraîneur de Manchester City lorsqu’il a utilisé une talonnade nonchalante pour étourdir une balle lâchele tout sans retirer les mains des poches de son manteau.

N’hésitant jamais à rappeler au monde ses talents de soyeux, Mancini a également exécuté une première touche flamboyante de « scorpion » alors qu’il entraînait l’Italie contre le Pays de Galles. Mais même si cela semble bien sur les images fixes, cela a en fait enlevé une boule perdue sur son derrière, ce qui a quelque peu miné son équilibre.

Notez la touche de Roberto Mancini 👀 pic.twitter.com/5oejEZEOzW –ESPN FC (@ESPNFC) 20 juin 2021

Verdict : 6,5/10 – Évaluant sa touche de City de manière isolée, Mancini récolte des points pour le balayage inversé peu orthodoxe avec une mise en œuvre sans regard. Mais il perd un point pour avoir simplement redirigé le ballon vers le terrain de jeu plutôt que de l’avoir piégé de manière convaincante.

Pep Guardiola

Capturé lors d’une séance d’entraînement de Manchester City en 2019, l’ancien milieu de terrain de Barcelone Guardiola a été vu en train de jongler tranquillement avec un ballon avant de le lancer dans les airs et de tenter de le faire redescendre d’un seul mouvement fluide.





Verdict : 4/10 — Un manque de pression atmosphérique du gros gibier, allié à une touche assez bâclée qui l’oblige à perdre son élan et à dévier sa trajectoire.

Carlo Ancelotti

Même à l’âge de 64 ans, Ancelotti a stupéfié le public du Real Madrid avec un contrôle magnifiquement raffiné lors d’un quart de finale de l’UEFA Champions League contre Chelsea plus tôt cette année. Sous les projecteurs du Bernabeu, la légende de l’AS Rome et de l’AC Milan a pris le contrôle d’une passe perdue, l’a jonglée du pied à la cuisse puis l’a renvoyée froidement au joueur en attente de remise en jeu.

Carlo Ancelotti a fait preuve de plus d’habileté que tous les joueurs de Chelsea réunis.🤝🤝🤝🤝 pic.twitter.com/qYUoWgzcis -Gretchy (@Gretchen_Ndou) 12 avril 2023

Verdict : 7,5/10 – Ce n’est pas le ballon le plus difficile à maîtriser, mais Ancelotti a néanmoins réussi à démontrer un déploiement classique des deux pieds, vêtus de chaussures richelieu en cuir italien le plus brillant.

José Mourinho

Mourinho a disputé moins de 100 matchs au cours d’une carrière de sept ans dans les ligues inférieures du Portugal. Mais en tant que manager de Manchester United, son jeu de jambes a été mis à profit lors d’un affrontement crucial contre Liverpool à Old Trafford. Placé sous un ballon qui tombait, le Portugais était capable d’ouvrir son pied et d’amortir habilement le dégagement.

Verdict : 6/10 — Ce n’est pas le ballon le plus difficile à contrôler et avec suffisamment de temps pour évaluer la situation. Pourtant, Mourinho a pu prouver qu’il avait au moins une longueur d’avance lorsqu’il s’agissait de sa critique publique régulière du jeu de jambes des joueurs de United.

Arsene Wenger

Autre à avoir raté une carrière de joueur réussie, le légendaire patron d’Arsenal pourrait encore y mixer occasionnellement. Ce n’était pas une première touche en soi, mais la maîtrise discrète de Wenger sur le terrain d’entraînement langoureux fait toujours parler d’elle parmi l’élite des médias sociaux du football.

Verdict : 7,5/10 — Le ProfesseurLa silhouette nerveuse et l’attitude académique de ne suggèrent pas immédiatement l’accès à des films et à des astuces rapides, mais c’est ce qui rend ses compétences d’autant plus agréables.

Sir Alex Ferguson

Bon attaquant dans les ligues écossaises de 1954 à 1974, Sir Alex a rarement été vu se mêler à l’entraînement quotidien sur le terrain au cours de ses 26 années acclamées à la tête de Manchester United. Il y avait peut-être une bonne raison à cela.

Clip classique de Fergie coincée dans une séance d’entraînement Joyeux anniversaire à la légende Sir Alex Ferguson 🎂pic.twitter.com/JjAjgi60PP – Football quotidien (@footballdaily) 31 décembre 2020

Verdict 5/10 – Tout cela est un peu lent et lent de la part de Fergie, surtout par rapport à son ancien rival de Premier League, Wenger.

Mauricio Pochettino

Star de l’Espanyol et du Paris Saint-Germain au cours de sa carrière, l’international argentin s’est présenté au public de Premier League lors de ses années de formation à Southampton avec un bel exemple de contrôle thoracique d’urgence alors qu’une autorisation élevée s’envolait dans l’espace aérien au-dessus de son pirogue.

Verdict : 6,5/10 –– Ce n’est pas facile de contrôler un ballon avec sa poitrine, mais la veste matelassée de Poch lui a peut-être conféré un avantage injuste.

Xabi Alonso

L’un des meilleurs milieux de terrain au monde pour Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Espagne, Xabi Alonso, 41 ans, semble toujours suffisamment en forme pour faire un travail décent au centre du terrain. Il n’est donc pas très choquant de voir que l’entraîneur du Bayer Leverkusen continue possède un premier contact charmant et mesuré.

Verdict : 8/10 – Alonso a fait un travail léger sur une tranche tournante du gardien de but tout en devant sans aucun doute également suivre le ballon à travers le halo des projecteurs. La quintessence de la grâce sous pression.

Mikel Arteta

Incroyablement, Arteta n’a jamais joué pour l’équipe senior espagnole, mais a obtenu son diplôme de l’académie de Barcelone au cours d’une belle carrière qui l’a également vu jouer pour les Rangers, Everton et Arsenal. Excellent milieu de terrain, il est plus que capable de ce qu’il a réussi ici : piéger un ballon haut avec une première touche intelligente sur le pivot avant de décocher un tir de 20 mètres sur la barre transversale (ce que nous supposons être son objectif étant donné l’absence de gardien de but). impliqué dans l’exercice.)

Le manager de votre équipe peut-il faire cela ? 😏🎩 🎥 @Arsenal pic.twitter.com/NncRvYQGgh -433 (@433) 22 septembre 2020

Verdict : 6,5/10 – Belle utilisation de la rotation du corps pour manipuler le ballon, mais étant donné le contexte du terrain d’entraînement et le manque de preuves quant à la difficulté à contrôler la passe entrante initiale, il serait injuste de marquer Arteta trop généreusement.

Rafa Bénitez

Mais aucun de ces éléments ne peut rivaliser avec la supercherie ahurissante de Benitez.

Un peu de magie graphique de Rafa Benitez 🧙 pic.twitter.com/4ewZTv9cPS – Football AM (@SoccerAM) 29 janvier 2021

L’ancien manager de Liverpool est passé par le centre de formation du Real Madrid en tant que défenseur, mais n’a pas réussi à réussir et a raccroché les crampons en 1986, à l’âge de 26 ans.

Loin d’être un technicien accompli à l’époque où il était joueur, il a par la suite démontré une maîtrise totale du paysage de la diffusion du football grâce en grande partie à cette incroyable chicane numérique vue lors du derby du Merseyside.

Verdict : 10/10 — Une exécution impeccable qui s’améliore avec le visionnage répété.