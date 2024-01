Première sur CNN : Trump s’est engagé dans l’insurrection mais devrait rester sur le bulletin de vote de l’Illinois, a déclaré un ancien juge au conseil électoral de l’État

L’ancien président Donald Trump organise un rassemblement électoral à Atkinson, dans le New Hampshire, le 16 janvier 2024.





L’ancien président Donald Trump a participé à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis mais devrait rester sur le bulletin de vote dans l’Illinois, a déclaré un juge à la retraite au conseil électoral de l’État, qui doit voter mardi sur sa recommandation.

Le juge d’État à la retraite Clark Erickson – un républicain – a émis la recommandation après présider vendredi une audience de preuve au cours de laquelle les avocats des deux côtés se sont affrontés sur la question de savoir si Trump était disqualifié d’exercer ses fonctions en vertu de « l’interdiction insurrectionnelle » du 14e amendement.

Dans sa recommandation écrite au Conseil des élections de l’État de l’Illinois, Erickson a conclu que le conseil n’a pas le pouvoir d’examiner les candidats sur la base de considérations constitutionnelles fédérales. Par conséquent, il a recommandé au conseil d’administration de rejeter les poursuites contre Trump.

Cependant, il a également déclaré que si le panel estime qu’il a le pouvoir statutaire d’examiner l’éligibilité de Trump en vertu du 14e amendement, alors il devrait retirer Trump du scrutin parce qu’il « s’est engagé dans une insurrection » en relation avec l’attaque du 6 janvier.

Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois, qui votera sur l’acceptation ou non de la recommandation d’Erickson, est un comité bipartisan composé de quatre démocrates et de quatre républicains. Leur décision peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux de l’État de l’Illinois – et Erickson a conclu que certaines de ces questions clés « appartiennent aux tribunaux », plutôt qu’au comité électoral.

Concernant les événements du 6 janvier, Erickson a conclu que l’ancien président avait mené « un plan élaboré » pour perturber le transfert pacifique du pouvoir et a ensuite tenté de se couvrir en appelant sans enthousiasme à la paix.

« Même si le candidat n’avait peut-être pas eu l’intention que des violences éclatent le 6 janvier 2021, il ne conteste pas avoir reçu des informations selon lesquelles la violence était une possibilité probable le 6 janvier 2021. Le candidat ne conteste pas qu’il savait que des violences se produisaient. au Capitole », a écrit Erickson dans sa recommandation.

“(Trump) a compris le contexte des événements du 6 janvier 2021 parce qu’il a créé le climat”, a écrit Erickson. “Dans le même temps, il s’est engagé dans un plan élaboré visant à fournir des listes d’électeurs frauduleux au vice-président Pence dans le but exprès de perturber le transfert pacifique du pouvoir après une élection.”

Erickson a évalué les commentaires publics de Trump lors de l’attaque, y compris les tweets disant à ses partisans de rester pacifiques sans leur demander de quitter le bâtiment du Capitole américain qu’ils étaient en train de saccager à l’époque.

« Ces appels à la paix via les réseaux sociaux, qui font suite à un tweet incendiaire, sont le produit d’une tentative de se donner un déni plausible. Peut-être a-t-il réalisé jusqu’où il était allé et que ses efforts pour voler les élections avaient échoué parce que le vice-président Pence avait refusé d’accepter le sac d’électeurs frauduleux », a écrit Erickson.

Le juge à la retraite a également critiqué Trump pour avoir critiqué Pence pour ne pas avoir annulé les élections de 2020 alors qu’il présidait la session conjointe du Congrès pour certifier les résultats. Ce tweet « inexplicable » était une preuve irréfutable, a conclu Erickson, que Trump s’est engagé et a soutenu l’insurrection.

“Ce tweet ne pouvait pas avoir d’autre objectif que d’attiser les flammes”, a écrit Erickson.

Plusieurs électeurs de l’Illinois ont contesté Trump, arguant que l’État devrait se joindre au Colorado et au Maine pour le retirer de leurs élections présidentielles de 2024 en raison de son rôle dans l’insurrection du 6 janvier. Les décisions dans ces autres États ont été suspendues en attendant le résultat de l’appel de Trump contre l’affaire du Colorado devant la Cour suprême des États-Unis.

Des poursuites similaires ont été rejetées pour des raisons de procédure dans le Michigan, le Minnesota et d’autres États.