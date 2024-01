Première sur CNN : trois soldats américains tués dans une attaque de drone en Jordanie, au moins deux douzaines de blessés

CNN

Trois soldats de l’armée américaine ont été tués et au moins deux douzaines de militaires ont été blessés lors d’une attaque de drone pendant la nuit contre un petit avant-poste américain en Jordanie, ont déclaré des responsables américains à CNN. le début de la guerre à Gaza.

L’assassinat de trois Américains à la tour 22 en Jordanie près de la frontière avec la Syrie, on assiste à une escalade significative d’une situation déjà précaire au Moyen-Orient. Les responsables ont déclaré que le drone avait été tiré par des militants soutenus par l’Iran et semblait provenir de Syrie.

Le Commandement central américain a confirmé dimanche dans un communiqué que trois militaires ont été tués et 25 autres blessés dans une attaque de drone à sens unique qui a « touché une base dans le nord-est de la Jordanie ».

Vendredi, il y avait eu plus de 158 attaques contre les forces américaines et de la coalition en Irak et en Syrie, même si les responsables ont qualifié les volées constantes de drones, de roquettes et de missiles d’infructueuses car elles n’ont souvent pas causé de blessures graves ni de dommages aux infrastructures.

On ne sait pas pourquoi les défenses aériennes n’ont pas réussi à intercepter le drone, qui semble être la première attaque connue contre la Tour 22 depuis le début des attaques contre les forces américaines et de la coalition le 17 octobre. mission avec la Jordanie.

Les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas voir les tensions de plus en plus fortes au Moyen-Orient se transformer en une guerre régionale. Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si le Pentagone estimait que les mandataires iraniens intensifiaient leurs attaques contre les forces américaines, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a répondu : « Pas nécessairement, non ».

Dans une interview précédemment enregistrée avec ABC News et diffusée dimanche matin, le président des chefs d’état-major interarmées, le général CQ Brown, a déclaré qu’une partie du travail des États-Unis consiste à « s’assurer que les événements qui se sont produits au Moyen-Orient n’entraînent pas le conflit ». élargir.”

« L’objectif est de les dissuader et nous ne voulons pas nous engager sur la voie d’une plus grande escalade qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste au sein de la région », a-t-il déclaré.

Il y a eu des dizaines de blessés depuis le début des attaques – un haut responsable militaire a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il y en avait environ 70 – mais le Pentagone a classé la plupart d’entre eux comme mineurs, à l’exception d’un soldat américain qui a été grièvement blessé lors d’une attaque en Irak le 17 juillet. Le jour de Noël.

L’adjudant-chef 4 Garrett Illerbrunn de la 82e brigade d’aviation de combat devait être renvoyé aux États-Unis pour y être soigné après avoir été grièvement blessé lors d’une attaque de drone sur la base aérienne d’Erbil.

Les États-Unis ont pris plusieurs mesures de représailles contre les groupes soutenus par l’Iran en Irak et en Syrie, notamment la semaine dernière, lorsque les États-Unis ont frappé trois installations en Irak utilisées par le Kataib Hezbollah et d’autres groupes affiliés à l’Iran.

La mort de trois Américains intervient également alors que les États-Unis et l’Irak devraient bientôt entamer des négociations sur l’avenir de la présence militaire américaine dans le pays.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.