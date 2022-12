Première sur CNN : le projet de loi sur la défense vise le pot d’or de la Russie

New York

Un projet de loi incontournable sur la défense actuellement en cours de négociation au Congrès comprend de nouvelles sanctions conçues pour faire trébucher la machine de guerre russe en ciblant la montagne d’or de Moscou.

Le texte législatif du projet de loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2023 comprend le libellé d’un projet de loi bipartisan présenté en mars qui rendrait plus difficile pour le président russe Vladimir Poutine d’utiliser l’or pour soutenir le rouble.

S’il est adopté, le projet de loi sur la défense sanctionnerait directement toutes les entités américaines qui effectuent sciemment des transactions avec ou transportent de l’or des avoirs de la banque centrale russe.

Les restrictions, nichées dans le texte législatif de 4 400 pages, pénaliseraient de la même manière les entités américaines qui vendent de l’or physiquement ou électroniquement en Russie.

“L’offre massive d’or de la Russie est l’un des rares actifs restants que Poutine peut exploiter pour financer l’expansionnisme violent et sanglant de son pays”, a déclaré le sénateur Angus King, un indépendant du Maine qui a coparrainé le projet de loi de mars, à CNN dans une déclaration exclusive. “En sanctionnant ces réserves, nous pouvons isoler davantage la Russie de l’économie mondiale et augmenter la difficulté de la campagne militaire de plus en plus coûteuse de Poutine.”

Dans les années qui ont précédé l’invasion de l’Ukraine, la Russie a amassé un trésor de guerre en or.

À la mi-2021, la banque centrale de Russie détenait 127 milliards de dollars d’or, selon la Banque centrale de Russie. L’or est stocké dans des coffres sur le territoire de la Fédération de Russie, a indiqué la banque centrale russe.

Les législateurs se bousculent pour adopter le vaste projet de loi sur la politique de défense avant qu’un nouveau Congrès ne prête serment, bien que des dispositions spécifiques soient toujours en cours de négociation.

Le texte du projet de loi sur la défense obligerait le Trésor à examiner qui effectue des transactions sur l’or russe, donnant aux fonctionnaires un soutien législatif pour le travail qu’ils ont déjà effectué.

“Avoir cet impératif de sécurité nationale dans un projet de loi sur la défense nationale est un moyen clair et puissant de saper les actes illégaux et amoraux de Poutine et de resserrer la pression financière”, a déclaré King dans une déclaration à CNN.

Le projet de loi de mars a été présenté par King, les sénateurs républicains John Cornyn du Texas et Bill Hagerty du Tennessee ainsi que la sénatrice démocrate Maggie Hassan du New Hampshire.

L’Occident a déjà ciblé l’or russe dans le cadre des efforts visant à priver Moscou de fonds pour financer la guerre en Ukraine.

En juin, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis et le reste du G7 imposeraient une interdiction sur les importations d’or russe. Après l’énergie, l’or est l’exportation la plus précieuse de la Russie, d’une valeur de 15,5 milliards de dollars rien qu’en 2021, selon les estimations du gouvernement britannique.

L’Occident a également imposé un plafond de prix de 60 dollars sur le pétrole russe qui vise à priver la Russie de revenus pétroliers – sans nuire à l’approvisionnement mondial.