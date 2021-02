Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Cette semaine, quand j’ai vu pour la première fois la réaction peu enthousiaste de l’administration Biden une proposition de coronavirus des républicains du Sénat, j’étais confus. Biden se considère comme un négociateur, et un président profite généralement de forger un compromis bipartisan.

Au cours des premières semaines de la présidence de Barack Obama, il a fait pression pour qu’une législation stoppe la crise financière et relance l’économie. Il n’a reçu aucun vote des républicains de la Chambre et seulement trois des républicains du Sénat, dont l’un (Arlen Spectre) a rapidement changé de parti.

Au cours des premières semaines de la présidence de Bill Clinton, il a fait pression pour une législation visant à réduire le déficit, à faire baisser les taux d’intérêt et à stimuler l’économie. Il n’a reçu aucun vote des républicains à la Chambre ou au Sénat et n’a été adopté que lorsque le vice-président Al Gore a brisé une égalité 50-50 au Sénat.

Alors pourquoi Biden ne poursuit-il pas une stratégie en deux étapes – se versant d’abord dans un accord bipartisan, puis poursuivant avec un projet de loi démocrate qui remplit les pièces qu’il pense manquantes? Pourquoi semble-t-il plutôt pencher vers un projet de loi unique qui n’aurait besoin que du soutien démocrate pour être adopté?

La réponse a beaucoup à voir avec l’histoire: Pendant des décennies, les républicains du Congrès se sont opposés – presque à l’unanimité – à toute priorité absolue d’un nouveau président démocrate. Biden et ses collaborateurs pensent qu’ils joueront Charlie Brown avec une Lucy républicaine s’ils imaginent que cette fois sera différente.

Les parties ne sont pas les mêmes

Les démocrates, bien sûr, ont également tendance à s’opposer aux politiques des présidents républicains et tentent souvent de leur faire obstruction. Mais sur la question du compromis législatif, il y a vraiment eu une différence récente entre les parties. (Ce qui peut être une chose difficile à reconnaître pour nous, journalistes: nous sommes plus à l’aise de dépeindre les parties comme des images en miroir les unes des autres.)

En 2001, la réduction d’impôt de George W. Bush a été soutenue par 12 démocrates au Sénat et 28 à la Chambre. Son projet de loi sur l’éducation a également reçu un important soutien démocrate, tout comme plusieurs projets de loi de secours contre les virus pendant la présidence de Donald Trump. Certains démocrates ont vu ces projets de loi comme des opportunités de gagner des concessions politiques.

Les républicains ont une approche différente. L’exemple le plus clair est peut-être Obamacare, dont la version finale n’a reçu aucun vote républicain même si elle comprenait idées conservatrices et Obama était impatient d’inclure davantage en échange du soutien républicain. Mais les républicains de haut niveau, dirigés par le sénateur Mitch McConnell, pensaient que tout soutien au projet de loi renforcerait Obama et les affaiblirait.