Première station de brumisation pour garder les gens au frais à Kelowna

Une station de brumisation a été installée à la boucle d’autobus de Queensway à Kelowna pour aider à garder les gens au frais par temps chaud.

Lorsque le thermomètre monte au-dessus de 35 °C, comme c’est le cas aujourd’hui, des stations de brumisation apparaissent autour de Kelowna.

Le brumisateur de la boucle d’autobus est géré par PEOPLE’s Connect, un organisme de sensibilisation qui veille à ce que les habitants du centre-ville de Kelowna soient en sécurité et puissent accéder aux ressources dont ils ont besoin.

Si un avertissement de chaleur à l’échelle de la ville est décrété, le transport en commun sera gratuit pour les personnes se rendant dans les centres de refroidissement et les stations de brumisation.

Un «avertissement de chaleur» sera annoncé lorsque les prévisions prévoient deux jours consécutifs de 35 ° C, les températures ne descendant pas en dessous de 18 ° C pendant la nuit.

Dans les cas où les températures flamboyantes persistent, les résidents munis d’un téléphone recevront une notification téléphonique, semblable à une alerte orange, pour signaler une « urgence de chaleur ».

Les personnes âgées et celles souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie sont touchées de manière disproportionnée par la chaleur accablante.

Il est important d’être conscient que pour ceux qui n’ont pas de climatisation, les températures intérieures peuvent être chaudes et dangereuses.

Vérifiez auprès de vos voisins et de vos proches pour vous assurer qu’ils ne souffrent pas de la hausse des températures au cours des prochains jours.

