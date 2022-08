Première sécheresse, maintenant des averses alors que les tempêtes frappent la France, l’Angleterre

PARIS (AP) – Après un été de sécheresse, de canicules et d’incendies de forêt, de violentes tempêtes fouettent la France et ont inondé les stations de métro parisiennes, grondé la circulation et perturbé l’agenda du président.

Des vents de plus de 100 km/h (60 mph) ont été enregistrés au sommet de la Tour Eiffel lors d’une crue éclair mardi, et des vents similaires étaient prévus mercredi dans le sud-est.

La grêle a frappé Paris et d’autres régions lors de la soudaine tempête de mardi. L’eau de pluie a jailli des cages d’escalier des stations de métro et sur les quais, et les voitures ont clapoté le long des talus où la Seine a rompu ses berges.

Dans le sud de la France, des orages dans la nuit et mercredi ont inondé le Vieux-Port de Marseille et le principal palais de justice de la ville et forcé la fermeture des plages voisines.

Des orages sont également apparus mercredi dans le sud de l’Angleterre, inondant les touristes et les résidents de Londres après un été exceptionnellement chaud et ensoleillé.

Le service météorologique national a émis des avertissements de tempête pour mercredi et jeudi, conseillant aux gens de rester vigilants face à d’éventuelles inondations et pannes de courant.

Alors que des tempêtes éparses balayaient la Belgique mercredi, une partie de la ville historique de Gand a été inondée après des semaines de sécheresse incessante.

Une grande partie de l’Europe occidentale a connu une saison de conditions météorologiques extrêmes que les scientifiques associent au changement climatique d’origine humaine.

Au milieu des avertissements de tempête, le président français Emmanuel Macron a reporté un événement mercredi sur la Côte d’Azur pour marquer le 78e anniversaire d’une invasion alliée clé de la France occupée par les nazis. Il a été reporté à vendredi.

Les averses dramatiques ont mis fin à des semaines de chaleur historique qui ont laissé une grande partie de la France desséchée, des rivières à sec et des dizaines de villages sans eau courante.

Dans une grande partie de l’Europe cet été, une série de vagues de chaleur a aggravé une sécheresse critique, créant des conditions de feu de forêt optimales.

Les précipitations de ces derniers jours ont allégé le fardeau des pompiers confrontés à la pire saison des incendies en France au cours de la dernière décennie, bien que les autorités d’urgence aient déclaré que des incendies de forêt dispersés continuaient de brûler mercredi dans le sud-ouest de la France.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur l’environnement sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

The Associated Press