Première puce Google Tensor entièrement personnalisée pas avant 2025

Samsung est sorti et TSMC est là pour la production de chipsets alimentés par Pixel. Dans un nouveau rapport cette semaine, il est détaillé que Google prend la décision d’avoir un nom de code Lagunevraisemblablement destiné à être commercialisé en tant que Tenseur G5alimentera ses smartphones Pixel en 2025.

Construit sur la plate-forme 3 nanomètres de TSMC avec un boîtier InFO (Integrated Fan-Out) pour une épaisseur réduite, le Tensor G5 sera la première puce entièrement personnalisée de Google. Qu’est-ce que cela signifie? Au début de la ligne Tensor, de nombreux composants qui composaient le chipset étaient des pièces Samsung, telles que des processeurs graphiques et d’image, ainsi que des pièces de communication. Au fur et à mesure de son évolution, Google a utilisé de moins en moins de pièces fabriquées par Samsung et utilise ses propres composants conçus en interne. Tourné pour 2025, Tensor G5 sera tout Google, ce qui serait une première.

C’est tout ce que l’on sait sur le Tensor G5.

Les fans et les critiques de Google Pixel peuvent regarder cela de plusieurs façons. Les fans seront ravis car cela rend leurs téléphones encore plus Googley. Les critiques souligneront les nombreux problèmes de performances que les appareils Pixel alimentés par Tensor ont rencontrés après les mises à jour, ce qui ne devrait pas être aussi courant qu’il l’est actuellement. Dans notre esprit, tous les téléphones auront des problèmes de composants logiciels/matériels à un moment donné, alors peut-être que Google élimine simplement le leur maintenant afin que nous puissions avoir une navigation plus fluide plus tard.

Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les plans de Google pour Tensor G5 et les prochains Pixels, nous vous tiendrons au courant.

// L’information