Première promo de Dharam Patnii : Fahmaan Khan incarne Ravi Randhawa dans cette histoire d’amour et de mariage [Watch Video]

Enfin, la promo de Dharam Patnii de Fahmaan Khan et Kritika Singh Yadav est là. Dans l’émission, on peut voir deux couples. Il est évident que l’un d’eux est coincé dans une relation qui s’annonce un peu trouble. Nous pouvons voir Fahmaan Khan comme un mari adoré. Dans la promo, il est vêtu d’un jean avec un haut à col roulé noir. Les fans ont comparé le look avec celui de Guru Randhawa. Le spectacle aura une actrice et un acteur de plus. Le cadre de la promo est un marché. Jetez un oeil à la promo ci-dessous qui devrait sortir bientôt…

Les fans de Fahmaan Khan sont heureux de voir la promo. Twitter ne tarit pas d’éloges sur la qualité de l’acteur. C’est totalement différent de la personnalité suave et imposante d’Aryan Singh Rathore. Jetez un œil aux tweets des fans…

Je suis maintenant super excité et heureux pour mon fahmaan en tant que RR, je ne peux pas l’exprimer avec des mots mais maintenant j’ai le sentiment fier d’être fan de lui, voyez sa nature et ses expressions pétillantes et mignonnes ???? J’ai adoré, et d’autres semblent également prometteurs, tout le meilleur à l’ensemble du casting.#Dharampatni. https://t.co/JF2ncBTyfp Radha Krishna (@RadhaKr76689858) 4 novembre 2022

#RaviRandawa ressemble à un personnage heureux et insouciant comme Randeep. J’ai hâte de vous voir créer de la magie à l’écran et nous faire tomber amoureux de Ravi. #Fahman Khan #DharamPatnii #PKSVDP PROMO DHARAMPATNII SORTIE pic.twitter.com/Qo6EQggidy Diya (@raisebar4gud) 4 novembre 2022

Woow yaar la promo est incroyable. Notre fahmmy a l’air fantastique. ?? Superrr excité pour ça .. ?? Je ne peux pas attendre. Toutes nos félicitations à toute l’équipe de #DharamPatnii#Fahman Khan https://t.co/zoewysJENd Puja SuMaan (@ItssPujaa) 4 novembre 2022

Fahmaan Khan a été aimé par des millions de personnes dans toute l’Inde après sa performance sensationnelle en tant qu’Aryan Singh Rathore dans l’émission télévisée Imlie. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ont créé une chimie inoubliable dans cette émission.