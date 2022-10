Première Pixel Watch de Google avec Fitbit : Trop peu, trop tard

Trois ans après avoir acquis Fitbit, Alphabet vend sa première montre de marque Google avec la technologie de suivi de la condition physique. Cela s’appelle Pixel Watch, et les consommateurs peuvent le trouver dans les rayons des magasins à partir de jeudi.

Je teste les nouveaux produits Pixel de Google depuis plusieurs jours. En plus de la Pixel Watch, il y a les nouveaux téléphones, les Pixel 7 et 7 Pro, qui sont mis en vente en même temps.

La plupart des mises à niveau du téléphone Pixel 7 sont mineures par rapport aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de dernière génération. Les téléphones de l’année dernière ont été les premiers à lancer le processeur Tensor de Google et un tout nouveau design. Les Pixel 7 à 600 $ et Pixel 7 Pro à 900 $ fonctionnent sur la nouvelle puce Tensor G2 de Google et constituent le dernier effort de la société pour s’implanter sur le marché mondial des smartphones, qui Pomme et Samsung dominer.

Le cœur de cette revue se concentre sur la Pixel Watch puisque c’est la première fois que nous voyons comment Google intègre Fitbit, qu’il a acheté en 2019 pour environ 2,1 milliards de dollars.

La Pixel Watch commence à 350 $ pour Bluetooth et Wi-Fi et 400 $ pour 4G LTE. Pour les utilisateurs de smartwatch, il n’y a pas grand chose de nouveau ici. Le suivi du rythme cardiaque, le suivi de la condition physique et le suivi du sommeil sont disponibles depuis des années dans les produits de Fitbit et d’autres sociétés, notamment Apple.

J’espérais que le premier lien Fitbit de Google apporterait des innovations plus révolutionnaires au jeu portable, en particulier pour le prix. La nouvelle Apple Watch SE ne coûte que 250 $ et possède les mêmes caractéristiques principales que la Pixel Watch. Il en va de même pour la Galaxy Watch5 de Samsung, qui coûte 280 $.

La Pixel Watch de Google est la montre haut de gamme de la société, tandis que l’Apple Watch SE et la Galaxy Watch 5 sont des modèles de base. Mais les fonctionnalités que chaque offre sont assez similaires.

Le principal avantage que je peux voir dans la Pixel Watch est son design magnifique et discret. La face ronde et la conception en verre bombé rendent la Pixel Watch plus luxueuse. Il est également fabriqué en acier inoxydable, ce qui est plus cher que les modèles de base de smartwatch en aluminium moins chers.

Dans l’ensemble, c’est trop peu, trop tard pour Google. Il n’y a pas assez de fonctionnalités intéressantes pour justifier le prix, et toutes les choses importantes sont disponibles sur d’autres montres intelligentes moins chères.

Voici ce que vous devez savoir avant d’acheter la nouvelle Pixel Watch et ce que j’ai remarqué sur les téléphones Pixel 7 et 7 Pro.