Première photo d’une jeune fille poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école alors que sa famille avait le cœur brisé

La famille d’un adolescente poignardée à mort alors qu’elle se dirigeait vers un Une école du sud de Londres a rendu un hommage déchirant à sa « belle » adolescente de 15 ans.

Nommée localement Elianne Andam, étudiante au GCSE, l’écolière se rendait au Vieux Palais de J.École Ohn Whitgift à Croydon lorsqu’elle a été attaquée et tuée mercredi matin.

Elianne aurait été poignardée au cou après être intervenue pour « protéger son amie » qui aurait rejeté les fleurs d’un ex-petit-ami.

Des hommages ont été rendus à Elianne Andam suite à l’incident mortel de Croydon (Facebook)

Sa famille dévastée a rompu son silence aujourd’hui, révélant comment leur vie a été plongée dans l’obscurité suite à la perte de l’écolière bien-aimée, qui « rêvait d’être avocate » après avoir obtenu son diplôme de la meilleure école privée financée par sa mère infirmière du NHS.

Un porte-parole de sa famille a déclaré : « Nos cœurs sont brisés par la mort insensée de notre fille.

« Elianne était la lumière de nos vies. Elle était brillante et drôle, avec de nombreux amis qui l’adoraient tous.

« Elle n’avait que 15 ans et avait toute la vie devant elle, avec des espoirs et des rêves pour l’avenir.

« Tous ces rêves ont maintenant été brisés. Nos vies se sont effondrées, ainsi que celles de notre famille élargie.

Elianne était en route pour l’école (document familial)

Des dizaines de bouquets de fleurs ont été déposés sur les lieux de la mort de l’adolescent, au milieu d’un choc généralisé face à la tragédie.

Les policiers qui ont été parmi les premiers sur les lieux et qui se sont battus pour tenter de sauver Elianne semblaient visiblement émus en déposant des fleurs jeudi.

Parmi les hommages floraux, les cartes et les bougies, un message disait : « Repose en paix petite princesse si triste que ta vie te soit enlevée à ton apogée. Vous avez touché mon âme ».

« Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre le peine d’amour des dernières 24 heures, comment Elianne est allée à l’école et n’est jamais rentrée à la maison », a déclaré la tante d’Elianne, Marian, à MailOnline.

« Nous sommes une grande famille et nous sommes tous là pour notre sœur, pour la soutenir, nous sommes une grande famille et cela nous a complètement dévastés. Ma sœur ne se sent pas bien, cela n’est arrivé qu’hier. On ne l’a pas encore compris, c’est une tragédie.

L’adolescente voulait devenir avocate, a déclaré sa famille (Met Police)

« Elle voulait devenir avocate, elle a fréquenté une école privée financée par ma sœur et avait un bel avenir devant elle. C’était une fille adorable, elle adorait se coiffer, avait de beaux cheveux naturels et elle aimait vraiment la gymnastique », a déclaré sa tante à la publication.

Il semblerait qu’un garçon ait tenté d’offrir un bouquet de fleurs à son ex-petite amie dans un bus à impériale numéro 60 rempli d’autres écoliers lorsque la tragédie s’est produite.

L’attaque mortelle qui a été lancée après leur descente du bus lorsque la jeune fille aurait rejeté le bouquet de fleurs.

Elianne serait intervenue pour aider son amie avant qu’un garçon ne sorte le couteau dentelé du zombie et ne le plonge dans son cou et sa poitrine.

La famille et les amis portant des fleurs se sont rassemblés chez sa mère, infirmière spécialisée du NHS, à moins d’un demi-mile de l’endroit où Elianne a été mortellement blessée.

La scène près du centre commercial Whitgift à Croydon (PA Wire)

La voisine Rochelle Beaumont, 30 ans, a déclaré qu’elle s’était rendue sur place à la suite de l’attaque et qu’elle avait vu le corps d’Elianne placé sur une civière.

Elle a dit L’indépendant: «J’étais en train d’emmener mon fils faire un tour en scooter autour de Croydon quand j’ai vu tous les policiers et les gens essayer de la réanimer.

« Mon amie était avec elle pour essayer de l’aider et a dit qu’elle n’avait tout simplement aucune chance. Ses orteils ne bougeaient pas, elle ne répondait pas. Il est vraiment traumatisé même si cela ne lui est pas arrivé.

« Je les ai vus monter la tente et je savais qu’elle n’y arriverait pas. Elle a dû passer devant moi tellement de fois, c’est un monde tellement petit et terrible.

« Elle allait dans une bonne école, avait toute la vie devant elle et puis ça arrive. J’ai moi-même six garçons et j’ai peur de les laisser sortir de la maison.

Une quinzaine de jeunes ont été tués au couteau ou par balle jusqu’à présent cette année (PA Wire)

Les services d’urgence ont été appelés à Wellesley Road, près du centre commercial Whitgift, vers 8 h 30, après avoir reçu des informations selon lesquelles l’écolière, vraisemblablement d’origine nigériane et issue d’une famille chrétienne fervente, avait été poignardée.

Elle a d’abord été aidée par un chauffeur de bus et un passant jusqu’à l’arrivée de ambulanciers paramédicauxmais malgré les efforts déployés pour la sauver, sa mort a été déclarée 40 minutes plus tard.

Un garçon connu de l’écolière a été arrêté peu de temps après dans la région de Croydon, a confirmé la police du Met.

Des témoins ont rapporté que des ambulanciers se battaient pour lui sauver la vie, tandis que deux autres écolières, vraisemblablement ses amies, tentaient de franchir les barrières de police.

Les gens arrivent pour rendre hommage sur les lieux (James Manning/PA Wire)

S’adressant au Indépendant, Katia Brito, 22 ans, a déclaré : « Je suis arrivée sur les lieux à 9h02 et les deux bus s’étaient arrêtés. La tente était levée et les services d’urgence essayaient de la maintenir en vie. Les enfants couraient sous le passage souterrain.

Anthony King, président de My Ends – un projet aidant à lutter contre la violence chez les jeunes à Croydon, était avec la famille de la jeune fille après l’incident et a déclaré qu’ils avaient le « cœur brisé ».

Il a ajouté : « Elle avait un brillant avenir devant elle. Elle était en année de GCSE.

M. King a décrit la jeune fille comme une « jeune femme absolument incroyable » et a raconté comment d’autres ont dit qu’elle était « joviale, très comique ».

Jeudi matin, le pasteur Lorraine Jones a déclaré Nouvelles du ciel que l’arme qui aurait été utilisée pour lui trancher le cou lui rappelait la lame qui avait coûté la vie à son propre fils.

« Vous ne pouvez pas imaginer l’ampleur de la peur et de l’anxiété chez nos jeunes filles », a-t-elle déclaré à Kay Burley. « Cela continuera jusqu’à ce que nous soutenions la base. J’ai perdu mon fils. Je sais ce que [her mother] Traverse. Je prie pour qu’elle puisse survivre à cela et elle le peut. Je sais que le père souffre aussi.

Elle a exhorté le maire de Londres Sadiq Khan à fournir des fonds supplémentaires aux groupes locaux de lutte contre la criminalité.

Scotland Yard a confirmé que le suspect connaissait la victime, ajoutant : « D’autres enquêtes sont en cours pour établir leur relation exacte ».

Un certain nombre de véhicules de police ont bouclé le bus de la Route 60, qui se dirigeait vers la gare de Streatham, tandis que les médecins légistes continuent d’examiner les lieux.

La police a déclaré que les agents étaient convaincus qu’Elianne avait été attaquée près de l’arrêt de bus de Wellesley Road plutôt qu’à bord d’un bus.

Des policiers déposent des fleurs sur les lieux à Croydon (James Manning/PA Wire)

DCI Rebecca Woodsford, qui dirige l’enquête, a déclaré : « Mes pensées et celles de mon équipe vont à la famille d’Elianne. C’est une période profondément bouleversante pour eux et nous ferons tout notre possible pour les soutenir.

« Notre enquête se poursuit et nous progressons bien. Nous avons récupéré des caméras de vidéosurveillance de la zone et avons parlé à un certain nombre de témoins. Des médecins légistes ont également examiné les lieux.

« Grâce à ces enquêtes, nous sommes désormais convaincus qu’Elianne a été attaquée à l’extérieur de Wellesley Road, près de l’arrêt de bus, plutôt qu’à bord du bus.

« Nous savons que de nombreuses personnes se trouvaient dans les environs à ce moment-là et auraient été témoins de l’attaque. Cela aurait été pénible et traumatisant et j’encourage toute personne ayant besoin de soutien à nous contacter et nous vous aiderons à organiser cela.

Toute personne ayant été témoin de l’attaque ou disposant d’informations susceptibles d’aider les policiers est priée d’appeler la police via le 101 en citant la référence CAD 1601/27Sep. Pour rester anonyme, contactez Échec au crime au 0800 555 111.