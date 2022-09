Première photo d’une fille, une, tuée dans une “volée de drogue” alors que maman dévastée dit “nous n’avions aucune chance”

C’est la première photo d’un tout-petit qui a été tué dans une « volée de drogue » comme sa mère au cœur brisé dit « nous n’avions aucune chance ».

Zhaoxi Wang, âgée de vingt-deux mois, connue sous le nom de Xi Xi, est décédée dans l’accident et son père Qi Wang a été blessé.

Zhaoxi Wang, connue sous le nom de Xi Xi, était poussée dans sa poussette par son père lorsqu’elle a été tragiquement tuée Crédit: Met Police / Document

Le conducteur épileptique Lee Burford, 44 ans, avait ignoré les conseils médicaux et avait continué à conduire sa Renault Clio avant que la tragédie ne se produise à Ruislip, dans l’ouest de Londres, le 25 octobre 2020.

Burford a maintenant été emprisonné après que sa voiture a monté sur le trottoir et s’est écrasée sur le père et sa jeune fille.

Jeudi, Burford, de Harrow, a plaidé coupable d’avoir causé sa mort par conduite dangereuse et a été emprisonnée pendant quatre ans et deux mois.

Il a été condamné à des peines concurrentes pour avoir causé des blessures par conduite dangereuse et avoir omis frauduleusement de déclarer qu’il souffrait de crises pour obtenir un emploi de chauffeur en 2017.

L’accusé a également été interdit de conduire pendant sept ans et un mois.

Ouvrant les faits, Catherine Pattison a déclaré au Old Bailey: “Le caractère tragique de l’affaire est peut-être encore plus significatif car s’il avait notifié au DVLA une crise qu’il avait subie quatre mois plus tôt le 22 juin 2020, alors M. Burford n’aurait pas eu de permis de conduire du tout.”

Le procureur a déclaré que l’accusé avait ignoré les conseils des médecins non seulement sur son épilepsie mais aussi sur les médicaments sans ordonnance et avait continué à conduire malgré tout.

Elle a déclaré: “Il semblerait qu’il ait consommé une quantité de cocaïne quelque temps avant de prendre le volant du 25 octobre 2020, date de la collision mortelle.”

L’accident s’est produit vers 16 h 20 sur un tronçon de route avec une limite de vitesse de 30 mph.

M. Wang poussait sa fille dans une poussette accompagnée de sa femme alors qu’ils rentraient d’un parc.

Mme Pattison a déclaré: “Au moment de la collision, Zhaoxi était attachée à sa poussette. Elle était tournée vers l’avant.”

La Clio de Burford a monté le trottoir et a heurté M. Wang et la poussette.

“M. Wang a été projeté latéralement vers un muret et la poussette a été projetée en l’air et a atterri sur la route.”

Le véhicule a continué sur le trottoir, a heurté une cabine téléphonique et un poteau de signalisation avant de s’arrêter sur la route, a appris le tribunal.

M. Wang a subi une fracture au bras et les blessures de sa jeune fille étaient trop graves et elle est décédée sur les lieux, a déclaré le tribunal.

Sa mère, 31 ans, a déclaré: “C’est [the car] venait vers nous rapidement sur le trottoir. Mon mari poussait le landau, il nous est tombé dessus, nous n’avions aucune chance.

‘LE PLUS BEAU DES SOURIRES’

Elle a ajouté: «Elle avait le plus beau sourire et ses yeux étaient toujours pleins d’amour et de rire. Elle était notre ange, notre tout et il n’y a pas un instant où nous pourrions arrêter de penser à elle.

Dans une déclaration d’impact sur la victime, M. Wang a déclaré que la perte de leur fille avait été “absolument dévastatrice pour nous” et qu’il se sentait en colère et impuissant.

Il a déclaré: “Ce que je voudrais dire à l’accusé, c’est que vous auriez dû éviter de conduire.

“Vous ne saurez jamais ce que ça fait d’être dans cette situation. D’être à notre place.

“Nous essayions d’être responsables, de bons citoyens, de respecter la loi, mais bien sûr, nous n’avions aucun contrôle sur les autres. Vous avez fait le contraire.”