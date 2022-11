Première photo d’une fille «aimante et attentionnée», 3 ans, tuée dans un accident d’horreur avec Porsche qui a gravement blessé sa mère

DES HOMMAGES ont été rendus à une fillette “aimante” de trois ans tuée dans un horrible accident avec une Porsche qui a gravement blessé sa mère.

Faye Dawson est décédée après que le Vauxhall Meriva dans lequel elle voyageait est entré en collision avec le Boxster sur M6 samedi.

Faye Dawson a été tuée dans l’accident de samedi Crédit : Police du Lancashire

Le bambin a été déclaré mort sur les lieux près du Lancashire avec le pilote Porsche de 79 ans.

Sa mère a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été soignée pour des blessures graves.

La famille de Faye a maintenant rendu hommage au “magnifique” jeune, qui était “aimé de tous” qu’elle rencontrait.

Ils ont dit: “Notre belle Faye Grace, les mots n’exprimeront jamais le chagrin que nous traversons tous depuis que vous nous avez été tragiquement enlevés.

“Nous ne pouvons pas voir l’avenir sans vous, cela a laissé un trou énorme dans nos vies. Tout le monde dit à quel point leur fille/petite-fille est précieuse mais tu étais une exception, tu étais une petite fille si intelligente qui était très drôle et nous faisait tous rire tout le temps.

“Tu étais si aimante et attentionnée et surtout très aimée par tous ceux qui t’ont rencontré. Tu es maintenant au repos avec ton arrière nounou, ton arrière grand-père et ton oncle Jimmy.

“Les mots ne justifieront pas à quel point tu vas nous manquer à tous et à quel point nous t’aimons tous. Votre maman est si courageuse et elle continuera à vous rendre fier.

« Tu étais trop petit pour nous être enlevé, mais nous savons que les anges s’occuperont de toi et ils ont de la chance de t’avoir dansé dans le ciel avec eux. Nous avons tous tellement le cœur brisé que vous ayez été pris beaucoup trop jeune, mais nous sommes si heureux de vous avoir pour le temps que nous avons fait.

« RIP petite fille, tu nous manques à tous et nous continuerons pour toujours. Tout notre amour.”

