Première photo d’une femme tuée dans un accident de poursuite en voiture alors que les flics lancent une enquête pour meurtre

Une FEMME qui a été tuée dans un accident de poursuite en voiture a été photographiée pour la première fois alors que les flics lancent une enquête sur sa mort.

Les flics ont été précipités dans un smash à deux véhicules sur la B902 New Carron Road, Falkirk, hier vers 18h10.

Amy-Rose Wilson a été nommée localement comme la femme décédée dans la poursuite en voiture

L'accident s'est produit à Falkirk hier soir

Les agents se sont précipités sur les lieux de l’accident tragique

La police a lancé une enquête pour meurtre après que la femme de 27 ans qui conduisait une Vauxhall Vectra argentée a été déclarée morte sur les lieux.

La femme a maintenant été nommée localement Amy-rose Wilson de Falkirk.

Un bouquet de fleurs a été laissé sur les lieux de l’accident avec une note indiquant « RIP Amy ».

Et les proches se sont tournés vers les réseaux sociaux pour leur rendre hommage.

Une personne a écrit: « Oh Amy-rose Wilson, mon cœur se brise absolument pour vous et votre famille, une telle nouvelle tragique!

« Je ne te parlais que la semaine dernière. Merci d’avoir amené Faline dans nos vies, elle sera toujours bien soignée et aimée, je ne manquerai pas de lui faire un gros bisou de ta part. Dors bien ma chérie ».

Alors que quelqu’un d’autre a écrit: « Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens, les meilleurs sont pris bien trop tôt.

« Tu étais plus que mon meilleur ami, tu étais mon âme sœur, tu me manqueras pour toujours et je t’aimerai encore plus longtemps, je ne peux pas penser à de meilleurs derniers mots à se dire.

« Dors douce Amy ».

Les détectives pensent qu’il y a eu une altercation entre les habitants du Vauxhall et un groupe de personnes dans une Mercedes Classe C noire devant une adresse sur Foundry Street dans la ville.

La Mercedes a ensuite poursuivi l’autre moteur, ce qui a entraîné la collision de la Vauxhall avec un Volkswagen Tiguan noir, laissant l’homme de 39 ans au volant avec des blessures mineures.

Un passager de 22 ans qui se trouvait dans le Vauxhall à l’époque a été transporté d’urgence à l’infirmerie royale d’Édimbourg.

Des officiers médico-légaux ont recherché des preuves sur les lieux alors que les restes mutilés de la Vectra gisaient dans les bois à côté de la route, près d’un arrêt de bus.

Le Tiguan – qui n’aurait rien à voir avec l’incident précédent – est également resté derrière un cordon de police.

Les flics ont maintenant lancé une chasse urgente au moteur Mercedes – qui a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le nord sur B902 New Carron Road.

L’inspecteur-détective Hazel Reid, de l’équipe d’enquête majeure, a déclaré: « Nos pensées vont à la famille et aux amis de la femme en cette période très difficile.

« Nous avons une équipe dédiée d’officiers travaillant sur cette enquête et des enquêtes approfondies sont en cours en ce moment.

« Il est impératif de retrouver les occupants de la Mercedes noire qui ont pris la fuite.

« Nous pensons que ce véhicule a poursuivi la Vauxhall de manière dangereuse, entraînant un accident avec le Volkswagen Tiguan.

« Les agents collectent des images de vidéosurveillance des environs et des enquêtes porte-à-porte sont également en cours. Je tiens à parler à toute personne disposant d’une vidéosurveillance privée, d’une caméra de tableau de bord ou de toute autre image qui, selon elle, pourrait aider l’enquête.

« Nous aurons une présence policière continue dans la région et toute personne ayant des inquiétudes pourra approcher ces agents.

« Il est vital que nous en sachions plus sur ce qui s’est passé dès que possible et j’exhorte toute personne disposant d’informations à nous contacter dès que possible, aussi insignifiant que cela puisse paraître.

« Les agents peuvent également être contactés en appelant le 101 et en citant la référence 2938 du samedi 29 juillet 2023.

« Alternativement, Crimestoppers peut être contacté de manière anonyme au 0800 555 111. »

Des fleurs rendant hommage à Amy ont été laissées près de la scène sur New Carron Road

La police scientifique a fouillé la scène

Les officiers et les équipes d'urgence se sont précipités sur la zone

