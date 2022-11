Première photo d’un voleur de voiture décédé dans un accident d’horreur après avoir volé un véhicule avec une adolescente sur le siège arrière

VOICI le voleur de voiture qui a été tué dans un accident d’horreur après avoir volé un véhicule avec une adolescente sur le siège arrière.

Dale Fogarty, qui a la trentaine, est décédé dans l’accident choquant sur la N77 entre la ville de Kilkenny et Balraggett à 15 h 55 vendredi après-midi.

Il ne portait pas de ceinture de sécurité et conduisait du mauvais côté de la route lorsqu’il est entré en collision avec une deuxième voiture, dont les passagers se rendaient à une réception de mariage.

La jeune fille de 16 ans a subi une intervention chirurgicale, mais ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

L’Irish Sun a appris qu’elle se remettait d’une récente opération grave au moment de l’accident de vendredi.

Fogarty a sauté dans le siège du conducteur vers 15h30 et a conduit à toute vitesse hors de la ville en direction de Ballyragget.

Des témoins oculaires ont déclaré que la voiture roulait “de manière imprudente et erratique” avant de percuter la deuxième voiture.

Fogarty a été retiré de la scène et plus tard déclaré mort à l’hôpital général St Luke à Kilkenny.

La jeune fille a été transportée par ambulance aérienne à l’hôpital universitaire de Waterford avec des blessures graves. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital Mater de Dublin. En plus de la blessure à la colonne vertébrale, elle a également subi une fracture du bassin et un bras cassé.

Les trois occupants de la deuxième voiture, une Skoda Zodiac, ont été emmenés à l’hôpital général St Luke de Kilkenny pour y être soignés. L’un d’eux aurait subi une grave blessure à la colonne vertébrale.

Leurs blessures sont considérées comme ne mettant pas leur vie en danger.

Selon des sources, le mort était connu de Gardai et aurait des problèmes de dépendance.

Il est soupçonné d’être sous l’influence de substances au moment de sa mort mais les enquêteurs attendront le résultat des rapports de toxicologie.

La ministre de la Justice, Helen McEntee, a promis que la gardaí obtiendrait toutes les ressources supplémentaires dont elle avait besoin pour enquêter sur l’enlèvement choquant de l’adolescent et l’accident mortel qui a tué Fogarty.

S’exprimant depuis le Fine Gael Ard Fheis à Athlone, elle a déclaré: «Une enquête ou des enquêtes sont toujours en cours. C’était un incident vraiment inhabituel et vraiment tragique.

«Nous avons une personne décédée et nous avons une jeune femme qui est gravement malade et nous avions évidemment une autre voiture avec des passagers qui ont également été blessés.

«Je pense que nous devons aller au fond des choses et comprendre exactement ce qui se passe, ce qui a vraiment été un incident très dévastateur, point final.

“Je n’ai aucun doute que c’était terrifiant pour les personnes impliquées et pour la jeune femme impliquée et si les gardaí ont besoin de soutien ou d’aide dans leur enquête, alors ils obtiendront évidemment toutes les ressources dont ils ont besoin.”

Dans le cadre de l’enquête, Gardaí examine les circonstances du vol d’un véhicule à Green Street, Kilkenny vers 15h30 hier.

Un porte-parole de la garda a déclaré: «Une adolescente occupait le véhicule lorsqu’il a été volé.

“Ce véhicule a ensuite été impliqué dans l’accident mortel de la route.”

La N77 entre Hennebry’s Cross et le pont de Dinan est restée fermée vendredi soir, et les services de Forensic Collision Investigators ont été sollicités.

Des déviations locales via Castlecomer Road ont été mises en place après le fracas.

Gardaí lance un appel à tous les témoins de l’un ou l’autre de ces incidents pour qu’ils se présentent pour les aider dans leurs enquêtes en cours.

Tous les usagers de la route qui pourraient avoir des images de caméras (y compris des caméras de tableau de bord) et voyageant sur la N77 entre la ville de Kilkenny et Ballyragget entre 15h15 et 16h00 sont priés de mettre ces images à la disposition de Gardaí.

Gardaí lance également un appel à tous les usagers de la route qui pourraient avoir des images de caméras (y compris des caméras de tableau de bord) et qui voyageaient dans le quartier de Green Street à Kilkenny entre 15 h et 15 h 30 pour mettre ces images à leur disposition.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la gare de Kilkenny Garda au 056 7775000, la Garda Confidential Line au 1800 666 111 ou n’importe quelle gare de Garda.