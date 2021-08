Première photo d’un vétéran de l’armée britannique et de son père tués dans une frappe de drone pétrolier par l’Iran alors que le Royaume-Uni condamne la «violation de la loi»

Un vétéran de l’armée britannique et père qui a été tué dans une attaque présumée de drone à bord d’un pétrolier dans la mer d’Oman a été nommé.

Adrian Underwood serait mort aux côtés d’un ressortissant roumain dans la grève sur Mercer Street, sous pavillon libérien.

Le vétéran de l’armée britannique Adrian Underwood est décédé dans une attaque présumée de drone contre un pétrolier dans la mer d’Oman Crédit : Facebook

Il a été tué lorsque le pétrolier Mercer Street a été attaqué au large d’Oman Crédit : AP

Le Britannique d’origine fidjienne travaillait dans un rôle de sécurité pour la société de sécurité maritime Ambrey lorsqu’il a été tué.

Une configuration de page JustGiving pour l’ancien soldat a déjà permis de récolter près de 5 000 £.

Ce soir, le gouvernement britannique a condamné l’attaque meurtrière comme une « violation du droit international » et a déclaré qu’il était « très probable » que l’Iran ait utilisé un ou plusieurs drones pour la mener à bien.

Il intervient après un « détournement potentiel » d’un pétrolier par des assaillants armés dans le golfe d’Oman ce soir.

‘HUMBLE GENTLEMAN’

Un hommage sincère écrit par un ami a déclaré: « À la mémoire d’Adrian Underwood, qui est malheureusement décédé lorsque le navire qu’il protégeait a été attaqué. Un humble gentleman, drôle et aimé de tant de gens.

« Notre amour, nos pensées et nos bénédictions vont à sa femme Kiasia, à son jeune fils Zac, à sa famille et à ses amis et bien sûr à la confrérie fidjienne.

« Que Dieu bénisse Adrian.

Dans une lettre conjointe adressée ce soir au Conseil de sécurité de l’ONU, la Grande-Bretagne, la Roumanie et le Libéria ont déclaré : « Cette attaque a perturbé et posé un risque pour la sûreté et la sécurité des transports maritimes internationaux et constituait une violation flagrante du droit international.

Cet acte doit être condamné par la communauté internationale Lettre conjointe au Conseil de sécurité de l’ONU de la Grande-Bretagne, de la Roumanie et du Libéria

« Cet acte doit être condamné par la communauté internationale.

On pense que la frappe sur le pétrolier dirigé par Israël a impliqué un drone suicide.

Une source de la défense a précédemment déclaré au Times qu’il n’y avait « aucun doute » que l’Iran était derrière l’attaque.

L’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni, Mohsen Baharvand, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour une dénigrement officiel à la suite de l’attaque.

‘CONSÉQUENCES’

Boris Johnson a averti l’Iran qu’il ferait face à des « conséquences » pour avoir tué le garde de sécurité britannique en mer lors d’une frappe de drone – alors que le Royaume-Uni et ses alliés réfléchissaient à des représailles par cyber-attaque.

Les forces spéciales britanniques auraient prévu une mission de chasse à l’homme « tuer ou capturer » contre les terroristes soutenus par l’Iran qui ont attaqué le pétrolier israélien.

Une équipe, composée de spécialistes SAS et de commandos Special Boat Service, s’est envolée pour rejoindre le pétrolier sinistré et prendre en charge l’enquête.

Lors de l’incident de ce soir, un navire appelé Asphalt Princess aurait été abordé et saisi par jusqu’à neuf assaillants armés.

Le groupe aurait pris d’assaut le navire près du détroit d’Ormuz, à travers lequel un cinquième du pétrole mondial est transporté.

Quatre autres pétroliers ont signalé avoir perdu le contrôle de leur direction à peu près au même moment sur la voie maritime très fréquentée entre l’Iran et les Émirats arabes unis.

Une source de sécurité a déclaré à Sky News : « C’était un embarquement non autorisé dans le golfe d’Oman. »

Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja et Abyss ont signalé le problème via leur système d’identification automatique.

Des sources ont déclaré au Times qu’elles pensaient que des militaires iraniens ou des mandataires étaient montés à bord du navire.

Un énorme trou dans le pont de ce que l’on pense être le pétrolier Mercer Street

Le « Asphalt Princess » est au centre d’un « détournement potentiel » au large des côtes du golfe d’Oman ce soir

Le navire a été abordé par huit ou neuf personnes armées lors d’un « détournement potentiel » dans la voie maritime très fréquentée entre l’Iran et les Émirats arabes unis, a-t-on rapporté. Crédit : Trafic maritime