Première photo d’un suspect écossais arrêté pour un délit de fuite à Ibiza après la fauche d’un cycliste

C’est la première photo de l’homme d’affaires écossais arrêté, soupçonné d’avoir tué un cycliste dans un accident avec délit de fuite à Ibiza.

Scott Devenney, 35 ans, doit comparaître devant le tribunal plus tard dans la journée après avoir passé deux nuits dans une cellule de police.

Scott Devenney, 35 ans, doit comparaître devant le tribunal plus tard dans la journée Crédit : Solarpix

L’expatrié né à Glasgow s’est rendu aux flics sur l’île de vacances espagnole Crédit : Solarpix

Bernat Ribas, 49 ans, a été déclaré mort peu après avoir été heurté sur une route de campagne Crédit : Solarpix

L’expatrié né à Glasgow, co-fondateur d’un restaurant bio appelé Down to Earth dans le quartier West End de sa ville natale, s’est rendu aux flics sur l’île de vacances espagnole quelques heures après avoir trouvé sa Jeep Wrangler avec des plaques britanniques abandonnées à environ cinq kilomètres du scène de l’accident mercredi après-midi.

Le passionné de sport amateur local Bernat Ribas, 49 ans, a été déclaré mort peu de temps après avoir été heurté sur une route de campagne par le véhicule venant en sens inverse que M. Devenney aurait conduit.

Sa mort a provoqué une vague de colère à Ibiza, où il y a six ans, le cycliste Dani Vinals, âgé de 24 ans, a été renversé et tué par un chauffard en fuite sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, qui a ensuite été condamné à seulement quatre ans de prison. prison.

L’une des photos que M. Devenney a publiées sur ses réseaux sociaux avant l’accident de mardi le montrait souriant au volant du véhicule dans lequel il est soupçonné d’être lorsqu’il aurait fauché M. Ribas, dont les funérailles plus tard dans la journée devraient être suivies par des centaines de famille , des amis et des sympathisants, dont son partenaire dévasté et ses trois frères et sœurs.

Dans un article plus récent, l’expatriée britannique, qui a fait ses études à la Uddingston Grammar School de Glasgow, a été filmée en train d’enseigner le yoga torse nu dans une paire de shorts noirs dans un lieu de beauté d’Ibiza surplombant la Méditerranée à un grand groupe de débutants majoritairement féminin.

La police espagnole l’a décrit comme un résident d’Ibiza dans un communiqué publié après son arrestation.

Ils ne l’ont pas nommé dans la déclaration et ne l’ont décrit que comme un ressortissant britannique de 35 ans.

Ils ont également affirmé qu’il conduisait sans permis.

M. Devenney, qui a beaucoup voyagé, qui a des intérêts commerciaux liés à la restauration à Ibiza ainsi qu’en Écosse, aurait déclaré à la police par l’intermédiaire d’un avocat qu’il l’avait perdu « il y a quelque temps ».

Des sources policières ont confirmé qu’il n’avait pas subi d’alcootest car l’accident s’était produit plus de 24 heures avant son arrestation, mais qu’il avait été testé négatif pour la drogue.

Un porte-parole de la Garde civile a déclaré à la suite de l’arrestation: « La Garde civile a arrêté un homme britannique âgé de 35 ans comme auteur présumé des crimes d’homicide involontaire, abandonnant les lieux d’un incident, conduite imprudente et conduite sans jamais avoir obtenu l’autorisation appropriée faire cela.

« Après l’accident qui aurait été causé par le détenu, il a pris la fuite.

«La Garde civile a passé toute la journée de mercredi à essayer de le localiser ainsi que le véhicule, qui a été retrouvé dans une zone isolée de la municipalité de Sant Josep.

« Vers 23 heures mercredi, le suspect s’est rendu à la police dans un commissariat de San Antonio où il a été informé de ses droits et emmené dans un autre commissariat. »

Le conducteur de la voiture saisi par la police et analysé par des experts légistes pour l’ADN et d’autres preuves serait entré en collision frontale avec M. Ribas vers 20 heures mardi sur une route étroite appelée Camino de Benimussa dans la municipalité de Sant Josep avant de frapper un rocher alors qu’il s’enfuyait.

Le cycliste était avec un ami qui aurait donné à la police une description du véhicule ainsi qu’un deuxième automobiliste voyageant derrière les deux hommes qui aurait également été heurté mais s’en est sorti indemne.

La Jeep, une traction à droite, a été retrouvée par un centre d’écologie et d’éducation près du lieu du drame à la suite d’un appel de renseignements de la police.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré qu’au départ, elles pensaient que le conducteur de la Jeep voyageait avec une passagère, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Dans le cadre de l’enquête, les détectives ont tenté de reconstituer ce que le suspect a fait après l’accident et auraient parlé à certains de ses amis pour tenter de savoir où il se trouvait.

L’un des amis du défunt a écrit dans un hommage sur les réseaux sociaux révélant qu’il avait été avec lui quelques heures avant l’accident : « Comment assimilez-vous le fait que vous prenez un café avec un ami le matin et que l’après-midi vous apprenez qu’il a été exécuté et les responsables ont fui les lieux.

« Je n’arrive toujours pas à me le mettre dans la tête.

« Repose en paix Bernat Ribas et mes condoléances à la famille. »

Romanie Sanchez a ajouté : « Aujourd’hui, en allant travailler le long de la vallée de Benimussa, j’ai encore une fois la sensation que n’importe lequel d’entre nous qui est à vélo aurait pu devenir Bernat Ribas mardi.

« Pas de précipitation pour aller n’importe où en vaut la peine. Je pensais que les gens réalisaient qu’une voiture pouvait être un objet dangereux et tuer facilement.

Les membres du club de cyclisme et de triathlon d’Ibiza, le Club Esportiu Master Team, dont Bernat était membre, ont écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux avant l’arrestation de M. Devenney : « Comme vous le savez tous, notre ami et collègue Bernat Ribas a été renversé et tué.

« Nous avons une autre étoile dans le ciel.

« Notre club aimerait exprimer la grande douleur que nous ressentons car Bernat était très aimé par de nombreuses personnes et nous avons été dévastés. »

Ils ont ajouté : « Nous ressentons de l’impuissance face à ces situations qui se répètent encore et encore. »

Miquel Tur, délégué local de la Fédération cycliste des îles Baléares, a déclaré : « Nous ressentons une grande tristesse face à la perte de Bernat.

« Et nous devons continuer à exiger que ces choses ne se reproduisent plus et que personne ne fuie la scène d’un accident qui est absolument déplorable. »

Il a ajouté: «Bernat était très impliqué dans le sport sur l’île. Il a fait du cyclisme, de l’athlétisme, du duathlon et du triathlon.

« C’était une personne très gentille qui avait toujours le sourire aux lèvres pour tout le monde et qui était toujours de bonne humeur. Sa perte est irréparable.

L’audience d’aujourd’hui se déroulera à huis clos, comme il est d’usage en Espagne.

Un juge d’instruction devra décider s’il convient de renvoyer M. Devenney en prison ou de le libérer sous caution dans l’attente d’une enquête en cours qui prendra plusieurs mois, voire plus.

Des accusations formelles ne sont portées en Espagne que peu de temps avant le procès.

Le suspect devrait être déclaré «investigado» – une personne faisant l’objet d’une enquête – à la suite de l’audience d’aujourd’hui devant un tribunal de la capitale d’Ibiza, Ibiza.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200