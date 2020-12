La première image de l’iceberg d’un billion de tonnes sur une trajectoire de collision dévastatrice avec la Géorgie du Sud a été révélée.

Les scientifiques préviennent que le plus grand iceberg du monde se déplace vers la terre, mettant ainsi la vie de milliers de phoques, de manchots et d’autres espèces sauvages en danger.

Des experts du monde entier surveillent avec anxiété la calotte glaciaire colossale – à peu près la taille du Devon – alors qu’elle se glisse près des rives du territoire britannique d’outre-mer.

Les biologistes préviennent que s’il s’écrase sur l’île, cela causera des dommages environnementaux majeurs au refuge faunique, un vivier pour plus d’un million d’animaux.

On estime que l’iceberg pèse un billion de tonnes et, du fait qu’il ne mesure que 200 mètres de profondeur, il peut se rapprocher de la terre que de nombreux autres icebergs géants avant de s’échouer.

Officiellement intitulé A68a, le berg s’est détaché de la banquise antarctique il y a trois ans et a parcouru plus de 10000 milles pour se rendre à sa position actuelle dans l’Atlantique Sud, à 125 milles au large de la Géorgie du Sud.

Les photographies de la RAF montrent l’iceberg monstre – dont la forme a été comparée à un poing fermé avec un doigt pointé – de près alors qu’il s’écrase à travers les vagues se déplaçant vers le nord à moins d’un nœud – environ 1 mph.

Le Dr Andrew Fleming du British Antarctic Survey, qui dispose de deux stations de surveillance en Géorgie du Sud, a déclaré dimanche au Mail: « Les deux à trois prochaines semaines seront essentielles pour décider si le berg frappera la Géorgie du Sud ou le ratera de peu.

« Ce qui est vraiment dramatique pour le moment, c’est qu’il a la même longueur et la même forme que la Géorgie du Sud vers laquelle il se dirige. À l’échelle de l’île, c’est colossal.

Les scientifiques s’attendaient à ce que l’A68a se soit brisé en milliers de morceaux plus petits après son entrée en pleine mer en février.

Cela pose un risque pour l’expédition de morceaux de glace « grondants » qui flottent juste sous la surface

Le Dr Fleming a déclaré: «Le fait qu’il soit encore en un seul morceau est assez inhabituel. On peut dire avec confiance que c’est le plus gros iceberg du monde en ce moment et probablement dans le top cinq de tous les temps.

Le Dr Fleming a déclaré que l’iceberg a perdu environ un quart de sa masse depuis sa rupture et qu’il perdra rapidement une plus grande partie de sa masse à mesure qu’il pénètre dans des eaux plus chaudes et plus agitées.

Il a déclaré: « Si vous regardez les images satellite, il semble que beaucoup de pellicules en ressortent, ce sont des mini icebergs qui se détachent.

«Les mers relativement plus chaudes et les vagues déferlantes le détruisent progressivement. S’il manque la Géorgie du Sud et continue de se déplacer vers le nord, ce sera la fin. Il fondra comme la glace de votre gin tonic.

Un graphique explique les faits clés sur l’iceberg, qui est, incroyablement, de la taille du Devon

Mais s’il s’écrase en Géorgie du Sud, cela pourrait être désastreux pour la faune, y compris des dizaines de milliers de pingouins et de phoques qui se faufilent le long du rivage pour se reproduire et nourrir leurs petits.

Le biologiste, le professeur Geraint Tarling, du British Antarctic Survey, a mis en garde contre des « conséquences dramatiques » s’il s’échouait sur l’île.

En raison du volume énorme d’eau douce et beaucoup plus froide provenant de l’iceberg, les organismes situés au bas de la chaîne alimentaire – y compris les micro-algues et le plancton – auraient du mal à se développer.

Le professeur Tarling a déclaré: «Cela signifie que la base de la chaîne alimentaire pourrait ne pas être aussi productive, ce qui aura un effet d’entraînement sur d’autres espèces telles que le krill, qui dépendent du plancton pour se nourrir.

«En retour, cela aura un impact sur les colonies de manchots et de phoques qui se développent grâce à l’abondance de krill.

Une deuxième conséquence majeure est que, parce que l’iceberg est relativement peu profond, il est susceptible de s’échouer plus loin sur le rivage, bloquant les routes pour les colonies de manchots et de phoques pour se rendre à leurs aires d’alimentation.

Le professeur Tarling a averti qu’un autre impact serait l’écrasement d’organismes sur le fond marin tels que les coraux, qui pourraient libérer de grandes quantités de carbone dans l’atmosphère.

Les experts prédisent que l’iceberg pourrait prendre jusqu’à une décennie pour dériver à nouveau s’il atterrit sur la Géorgie du Sud.

Cependant, il pourrait également fournir une nouvelle source de nutriments car il est rempli de poussière et de sédiments qui fertilisent efficacement la mer.

La Géorgie du Sud est connue comme le dernier lieu de repos de l’explorateur Ernest Shackleton et a été revendiquée pour la Grande-Bretagne par le capitaine James Cook en 1775.

Il y a environ 450 000 paires de manchots royaux, un million de paires de manchots macaronis à crête jaune et des milliers de manchots papous et à jugulaire vivant sur l’île.

Tout au long du XXe siècle, elle était une base pour les industries de la chasse à la baleine et du phoque, mais elle abrite aujourd’hui deux stations de recherche du British Antarctic Survey.

Il n’a pas d’habitants à plein temps et est peuplé d’une trentaine de scientifiques à tout moment.

Bien que les dimensions exactes de l’iceberg qui a coulé le Titanic n’aient jamais été établies, les rapports à l’époque suggéraient qu’il mesurait entre 200 et 400 pieds de longueur.