AMIS ont pleuré leur copain «au cœur pur» qui est mort héroïquement en sauvant une femme tombée du London Bridge.

Folajimi OlubunmiAdewole, 20 ans, qui a vu la femme tomber dans la rivière, a sauté juste après minuit avec un deuxième homme qui a tenté de la sauver.

Folajimi OlubunmiAdewole, 20 ans, est décédée après avoir sauté pour sauver une femme tombée du London Bridge

Son corps a été retrouvé tragiquement ce matin à 6 heures du matin

Les services d’urgence, y compris les gardes-côtes et les unités maritimes de la police, se sont précipités sur les lieux pour tenter de sauver les trois personnes dans la rivière.

Ils ont sauvé la femme tombée – avec l’un des hommes qui ont sauté à son aide.

Mais les services d’urgence n’ont pas pu localiser Folajimi, connu de ses amis sous le nom de Jimi.

Le Britannique d’origine nigériane était un ancien élève de la Harris Academy de Peckham, dans le sud-est de Londres, selon des informations.

Et il était lié à l’association caritative Malcolm’s World Foundation.

L’organisation a été créée par les parents de Malcolm MideMadariola, un élève de la même école qui a été assassiné en 2018 à l’âge de 17 ans seulement.

Hier soir, les membres de la famille qui dirigent l’organisme de bienfaisance ont publié un hommage en ligne à Jimmy et ont déclaré: «Triste, cette famille vient de perdre un autre héros Folajimi Olubunmi-Adewole qui est mort en sauvant la femme qui a tenté de se suicider dans la Tamise hier.

« Une âme au cœur pur. Une aide formidable. Un garçon aimant. »

Les services d’urgence, y compris les gardes-côtes et les unités marines de la police, se sont précipités sur les lieux Crédits: Getty

Les unités maritimes des garde-côtes et de la police métropolitaine ont pu sauver la femme et l’un des hommes Crédit: Alamy

Ils ont également publié un autre hommage qui disait: «C’est le service à l’humanité par excellence.

«Un garçon à la peau noire a sauté dans la rivière pour sauver une femme à la peau blanche.

« La femme a survécu et le garçon est mort. Grande leçon ici. Dieu a créé un être humain et non un être noir ou blanc. Répandez toujours l’amour. »

Les amis et la famille ont utilisé le hashtage #JimiTheHero pour partager des hommages à la bouée de sauvetage.

La marque de mode – The Ella Marie – a publié un hommage en ligne et a déclaré: «Plus qu’un héros.

« Votre âme, votre présence et votre impact sont indescriptibles. C’est un honneur de vous avoir connu. Nous vous aimons, mon frère Dors bien. »

Un témoin a raconté au Sun Online les événements tragiques qui se sont déroulés la nuit dernière.

Il a déclaré: «Il y avait au moins un bateau de police sur l’eau, et environ six voitures de police et une ambulance.

« La marée était très haute et agitée. »

Un résident vivant à proximité du lieu de l’épreuve a ajouté: «Je me suis réveillé et j’ai pensé que c’étaient des enfants qui déconnaient.

«Quelqu’un criait ‘aide’, ‘aide’, les cris étaient constants.

« J’ai regardé à l’extérieur et j’ai vu quelqu’un crier dans la rivière, il y avait des hélicoptères, des bateaux et des tas de policiers. »

Un porte-parole de la police de la ville de Londres a déclaré: «Nous avons été appelés à 00h12 le samedi 24 avril pour recevoir des informations faisant état d’une femme dans la Tamise près du London Bridge.

«Deux hommes, qui avaient vu la femme tomber du pont, sont entrés dans la rivière pour essayer de la sauver.

«Les unités maritimes des garde-côtes et de la police métropolitaine ont pu sauver la femme et l’un des hommes.

<< Malheureusement, à la suite d'une recherche approfondie impliquant des hélicoptères de police, des unités de marine, des agents du LFB, du LAS et de la police municipale, l'homme porté disparu n'a pas été retrouvé.

«À 6 heures du matin, le corps de l’homme porté disparu a été retrouvé.

« Ses plus proches parents ont été mis au courant et sont soutenus par des agents de la police de la ville de Londres. »