Première photo de Parineeti Chopra-Raghav Chadha après le mariage

L’acteur Parineeti Chopra et le leader de l’AAP Raghav Chadha se sont mariés dimanche à Udaipur, au Rajasthan. Alors que la publication officielle du mariage des jeunes mariés est attendue, la première photo d’eux après leur mariage devient virale. La photo montre Parineeti Chopra dans un rose pailleté sari alors qu’elle pose avec son mari Raghav Chadha à ses côtés. Parineeti Chopra est vu avec sindoor sur son front. Raghav Chadha est vu vêtu d’un smoking noir. Les festivités précédant le mariage du couple ont commencé par un ardas cérémonie à Delhi, qui a été suivie d’une soirée soufie en présence uniquement d’amis proches et de membres de la famille. À Udaipur, un Mehendila cérémonie a eu lieu vendredi soir, qui a été suivie par Haldi et un Bollywood sangeet. Le mariage et la réception ont eu lieu dimanche.

Voir la photo virale ici :

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés en présence de membres de leur famille et d’amis en mai à la maison Kapurthala de Delhi. Dans une publication Instagram plus tôt cette année, Parineeti Chopra a révélé qu' »un petit-déjeuner ensemble » et elle savait qu’elle avait rencontré celui-là. L’actrice a écrit : « Quand vous savez, vous savez. Un petit-déjeuner ensemble et je savais que j’avais rencontré celui-là. L’homme le plus merveilleux dont la force tranquille serait apaisante, paisible et inspirante. Son soutien, son humour, son esprit et son amitié sont purs. joie. Il est ma maison… »

Les rumeurs de fréquentation du couple ont commencé à faire le tour après qu’ils ont été photographiés ensemble dans un restaurant de Mumbai plus tôt cette année, suivis de quelques apparitions ensemble à l’aéroport. Ils ont également été aperçus ensemble lors d’un match IPL. Ils ont officialisé leur relation lors d’une cérémonie de fiançailles en mai de cette année.