Première photo de papa tué dans des incidents de “coups de feu et coups de couteau” à Dornie et sur l’île de Skye alors que 3 autres blessés

Un DAD décédé après des soupçons de coups de feu et d’attaques au couteau sur l’île de Skye et les villages voisins a été nommé localement John MacKinnon.

L’homme de 47 ans serait décédé tragiquement tandis que trois autres personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves après qu’une arme à feu aurait été déchargée dans une propriété de Skye hier matin.

John MacKinnon a été nommé localement comme l’homme décédé tragiquement après l’incident présumé

La carte montre la zone où des incidents présumés ont été signalés

La police devant une propriété à Tarskavaig où une femme a été retrouvée grièvement blessée

Un homme et une femme ont également été grièvement blessés à Dornie

Les flics ont d’abord été alertés de Tarskavaig peu avant 9 heures du matin après qu’une femme de 32 ans ait été grièvement blessée dans une propriété.

Elle a été emmenée au Queen Elizabeth University Hospital de Glasgow pour y être soignée.

Un autre incident dans une propriété à proximité de Teangue a ensuite été signalé peu après 9 h 30 après qu’une arme à feu aurait été déchargée.

Les équipes d’urgence se sont rendues sur place, mais un homme, supposé être John, a été déclaré mort sur les lieux.

Les flics se sont ensuite rendus dans une propriété sur le continent à Dornie, Wester Ross, à la suite d’un autre rapport faisant état d’une décharge d’arme à feu.

La force a déclaré qu’un homme avait été emmené à l’hôpital Raigmore d’Inverness pour soigner des blessures graves et qu’une femme avait été emmenée à l’hôpital de Broadford.

Les agents ont confirmé qu’un homme avait été arrêté en lien avec les incidents présumés.

La police a également déclaré qu’elle pensait que l’incident avait été maîtrisé et qu’il n’y avait aucune menace pour le grand public.

Le surintendant principal Conrad Trickett, commandant de la police locale pour la division des Highlands et des îles, a déclaré: «Des incidents comme celui-ci sont heureusement extrêmement rares, mais je comprends que cela aura un effet significatif sur la communauté locale dans ces zones rurales.

«Je voudrais rassurer les gens sur le fait que nous traitons ces incidents comme contenus sans menace plus large pour le public.

«Il y aura une présence policière importante dans la région au cours des prochains jours et nous travaillerons avec des partenaires pour apporter un soutien à la communauté locale. Je tiens à remercier les gens pour leur coopération au fur et à mesure que notre enquête progresse.

“Quiconque pense avoir des informations susceptibles d’aider nos enquêtes est prié d’appeler le 101, en citant la référence 0713 du 10 août 2022.”

De nombreux habitants ont publié dans des groupes de médias sociaux et des pages communautaires des informations sur la forte présence policière alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux.

À Dornie, la voisine Amy Macrae, 28 ans, a regardé par la fenêtre et n’arrivait pas à croire l’agitation.

Elle a déclaré: «Il y avait des policiers avec des fusils et des cagoules qui couraient.

“C’est le genre de chose que l’on voit dans les grandes villes mais on ne s’y attend pas au milieu de nulle part.”

Amy a eu un jour de congé et a été bombardée d’appels d’amis vérifiant qu’elle allait bien.

Elle a dit qu’une ambulance aérienne a atterri à proximité.

Elle a ajouté : « Je suis un peu secouée. J’espère qu’ils vont bien. »

Le député local Ian Blackford – qui vit à Skye – a déclaré : “C’est une nouvelle terrible et choquante – surtout pour un endroit comme Skye et Lochalsh.

“On m’a dit qu’il y avait un mort et trois blessés.

“Je veux rendre hommage aux services d’urgence, y compris la police et le service d’ambulance écossais, ainsi qu’aux autorités locales. Je comprends que la situation est sous contrôle.”

Le chef du SNP Westminster, M. Blackford, qui représente Ross, Skye et Lochaber, a ajouté: “C’est un jour très triste.

“C’est une nouvelle très préoccupante et mes pensées vont à toutes les personnes concernées.

Kate Forbes MSP a déclaré: «La nouvelle tragique d’aujourd’hui est tout simplement dévastatrice. C’est le pire jour dont je puisse me souvenir dans l’histoire de Skye et de Lochalsh, et je ne peux qu’espérer que nous ne reverrons plus jamais un autre jour comme celui-là.

«Je ne peux pas commencer à imaginer ce que vivent la famille et les amis qui ont perdu un être cher, et ils devraient être dans toutes nos pensées et nos prières en ce moment. Nous pleurons avec eux.

«Les communautés des West Highland sont très unies, nous sommes chaleureux et accueillants, et cela va nous briser jusqu’au cœur. C’est comme si notre cœur avait été déchiré. Moi, et je suis sûr que beaucoup d’autres, n’aurions jamais pensé que nous verrions une journée aussi horrible. Pas une seule maison des West Highlands ne sera épargnée par cette terrible tragédie.

“Je voudrais également remercier Police Scotland et les autres services d’urgence pour leurs efforts et leurs enquêtes en cours. Je souligne à nouveau ce que la police a déjà dit, un homme a été arrêté, il n’y a plus de menace pour la sécurité publique et on ne pense pas qu’il s’agisse d’un incident terroriste.

On pense que John est décédé sur les lieux de Teangue lundi matin

