Première photo de Christina Quinn, 58 ans, victime d’un incendie de bateau en Égypte, décédée après qu’un incendie d’horreur a déchiré un navire de tourisme

L’UNE des victimes du tragique incendie de bateau en Égypte a été photographiée pour la première fois.

Christina Quinn, 58 ans, était l’une des trois Britanniques décédées en mer Rouge après avoir raté une évacuation dimanche.

Christina Quinn était l’une des trois victimes décédées en mer Rouge Crédit : www.paulslaterimages.com

Trois Britanniques sont morts dans l’incendie d’horreur dimanche

Des images d’horreur ont montré le navire englouti par les flammes alors que de la fumée noire s’élevait dans le ciel.

Les services d’urgence égyptiens ont lancé une opération de sauvetage de masse, mettant en sécurité 26 personnes au total, dont douze Britanniques.

L’une des trois victimes, Christina, était la directrice générale du St Luke’s Hospice à Plymouth, Devon.

Rendant hommage à Mme Quinn, un porte-parole de sa famille a déclaré qu’elle « manquerait au-delà des mots ».

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort tragique de Christina Quinn en Égypte.

« Elle était une sœur, une fille, une épouse, une tante, une amie et un rock pour beaucoup. Elle nous manquera au-delà des mots. Nous demandons la confidentialité en ce moment. »

Charles Hackett, président des administrateurs de St Luke, a déclaré: « Christina était incroyablement passionnée par St Luke et sa place au cœur de la communauté qu’elle dessert, et nous sommes dévastés de perdre sa chaleur, sa sagesse et son leadership.

« Avec sa personnalité dynamique et engageante et sa nature terre-à-terre et attentionnée, en tant que PDG, elle a rapidement établi des relations solides et significatives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.

« Christina nous manquera énormément et nos pensées vont à sa famille et à ses amis proches en ce moment tragique. »

