Première photo de Bruce Willis en tant que grand-père avec la petite fille de Rumer Willis: « Quelque chose que je chérirai »

Rumer Willis fait en sorte que chaque instant avec son père Bruce Willis compte.

Dimanche, elle a partagé une douce photo de Willis tenant sa fille Louetta Isley, célébrant sa première fête des pères depuis son diagnostic de démence en février.

« Voir mon père tenir ma fille dans ses bras aujourd’hui est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie », a écrit Rumer dans la légende. « Sa douceur et son amour pour elle étaient si purs et beaux. »

Elle a poursuivi : « Papa, j’ai tellement de chance de t’avoir, et Lou aussi. Merci d’être le papa le plus idiot, le plus aimant et le plus cool qu’une fille puisse demander. La meilleure fille papa du jeu…. »

Rumer a accueilli Louetta, surnommée Lou, le mois dernier, avec son partenaire Derek Richard, dont elle a également parlé dans le post.

« Joyeuse 1ère fête des pères. Merci d’avoir construit un magnifique jardin où Lou peut jouer et manger », a-t-elle écrit.

« Je suis tellement reconnaissante que notre fille ait un papa qui l’aime tellement et quelqu’un de si maladroit et bizarre, alors elle sait que c’est bien pour elle aussi », a-t-elle ajouté. « Merci pour la plus grande fille que j’aie pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Nous vous aimons. »

Avant la naissance de sa fille, Rumer a dit à People : « [My parents] sont tellement excités. Mes sœurs sont tellement excitées et c’est tellement amusant d’amener le premier petit-enfant de notre famille, surtout parce que nous sommes un si grand groupe à ce stade. »

La fille de Rumer est le premier petit-enfant de Willis et de son ex-femme Demi Moore. Ils partagent également les filles Scout Willis et Tallulah Willis. Bruce est également papa de deux filles, Mabel et Evelyn, avec sa femme actuelle, Emma Heming Willis.

La femme de 34 ans a également partagé le meilleur conseil de ses parents avant la naissance de sa fille.

« Vous n’avez aucun contrôle sur quoi que ce soit, et vous avez juste beaucoup de grâce avec vous-même », a-t-elle déclaré au point de vente.

Toute la famille s’est rassemblée autour de Willis à la suite de son diagnostic de démence, partageant des mises à jour et des moments touchants avec l’acteur.

Le mois dernier, Emma a posté un montage vidéo de photos montrant Willis en mode papa avec sa fille Mabel pour son 11e anniversaire.

Elle a également partagé un hommage émouvant à son mari à l’occasion de son 68e anniversaire en mars, affirmant qu’elle avait posté la vidéo de moments ensemble, même si regarder en arrière peut être « comme un couteau dans mon cœur ».

Elle a ajouté : « Même si je le fais pour moi, je le fais pour toi, parce que je sais à quel point tu aimes mon mari et – ne pleure pas Emma – mais ça signifie tellement pour moi, alors merci. »