Première partie – Section locale de Shaw

Au-delà des sentiers des célèbres parcs d’État et réserves naturelles de Starved Rock Country, vous trouverez une grande variété de musées, de manoirs et de visites imprégnés de la riche histoire des premières années de l’Illinois. Dans ces attractions amusantes pour tous les âges, découvrez la vie précoloniale dans la région de Starved Rock, le légendaire premier débat Lincoln et Douglas, le creusement du vaste canal I&M et le rôle crucial que la région a joué dans la fondation des Boy Scouts of Amérique. Rejoignez-nous alors que nous explorons certaines des meilleures attractions de Starved Rock Country qui ont marqué l’histoire.

Manoir Reddick

100, rue Ouest Lafayette, Ottawa

ReddickMansion.org

Le manoir Reddick, un point de repère merveilleusement unique, se dresse au coin des rues Columbus et Lafayette à Ottawa, surplombant le site du débat Lincoln Douglas. Ce manoir à l’italienne de plus de 150 ans et de 22 chambres a été méticuleusement restauré à ses origines du XIXe siècle, après des décennies d’utilisation comme bibliothèque publique de la ville. Maintenant, le manoir est ouvert toute l’année pour les visites, en été du vendredi au lundi. La plupart des visites durent entre 60 et 90 minutes ; les réservations ne sont pas obligatoires, mais sont encouragées. Pour réserver des visites, les visiteurs doivent appeler le Reddick Mansion au 815-433-6100 ou envoyer un courriel à [email protected].

Musée du patrimoine historique et scout d’Ottawa

1100, rue Canal, Ottawa

OttawaHistoricalScoutingMuseum.org

Rendez-vous au Musée historique et du patrimoine scout d’Ottawa pour tout savoir sur l’histoire des scouts, des éclaireuses et de la ville d’Ottawa. Vous trouverez plus d’un siècle d’artefacts de scoutisme et la plus grande collection de souvenirs de scoutisme anglais aux États-Unis, ainsi que des artefacts rares du célèbre débat Lincoln-Douglas. Assurez-vous de suivre le Musée historique et du patrimoine scout d’Ottawa sur Facebook pour voir la collection du musée et des mises à jour sur sa populaire série de conférences.

Péage du canal I&M

1221, rue Columbus, Ottawa

PickUsOttawaIL.com

L’un des endroits les plus passionnants et les plus authentiques pour découvrir l’histoire du canal I&M se trouve à l’entrée du centre-ville d’Ottawa. Ce péage, situé juste à côté de Columbus Street, est l’une des seules structures originales qui subsistent le long du canal, et sans aucun doute la mieux conservée. Le musée pittoresque d’une pièce montre aux visiteurs à quoi ressemblait la vie quotidienne d’un éclusier dans les années 1850, du lever au coucher du soleil. L’expérience est partagée à travers une collection d’artefacts originaux, de dioramas et de documents historiques, vous êtes donc obligé de repartir après avoir appris quelque chose de nouveau.

Superbes visites d’Ottawa

624, rue Court, Ottawa

AwesomeOttawaTours.com

Préparez-vous à voir votre perception d’Ottawa, dans l’Illinois, modifiée à jamais. Tom Aussem, originaire de Starved Rock Country, propose des visites fascinantes et informatives, détaillant le passé historique de la ville. Au cours du voyage, vous entendrez des histoires de crime, de libération et de persévérance qui ont toutes contribué à façonner cette belle ville riveraine. Awesome Ottawa Tours a récemment été présenté sur « Destination Illinois » avec Julian Crews sur WGN, où Aussem a montré au journaliste estimé ce que certains des meilleurs sites historiques de la région ont à offrir. Se diriger vers www.AwesomeOttawaTours.com pour voir la liste complète des tournées à venir.

(Michael Urbanec)

Ste. Geneviève Riverboat

231, promenade Albin Stevens, Ottawa

SteGenRiverboat.com

À l’avenir, prévoyez de découvrir les couleurs de l’automne le long de la rivière Illinois dans le confort du nouveau bateau fluvial Sainte Genevieve à Ottawa. Starved Rock Country est depuis longtemps une destination populaire pour les visites touristiques automnales et la navigation de plaisance dans le centre-nord de l’Illinois, offrant de belles falaises de grès bordées d’arbres imposants et des eaux calmes et larges. Maintenant, grâce à cet authentique bateau à aubes, un voyage d’observation de la rivière d’automne est plus hospitalier et accessible que jamais. En partenariat avec Awesome Ottawa Tours, Ste. Gen propose désormais des visites guidées historiques de la rivière, combinant des visites touristiques et des vues spectaculaires avec des récits historiques fascinants de la rivière qui a défini cette région de l’Illinois.

(Photo fournie)

Ottawa Un pinceau avec les peintures murales de l’histoire

Divers endroits au centre-ville

PickUsOttawaIL.com/Murals/Ottawa-Murals

Depuis 2002, le programme de murales « Un pinceau avec l’histoire » d’Ottawa commande des représentations plus grandes que nature de l’histoire locale à placer sur les murs des entreprises locales. Le programme, approuvé par l’Art Institute of Chicago, met en lumière des personnalités et des événements qui ont marqué le passé d’Ottawa. Parmi les peintures murales notables, citons « Day of the Great Debate » de Don Gray et la pièce « Revolution » de quatre étages récemment ajoutée par l’artiste en trompe-l’œil John Pugh. Pour plus d’informations sur ce projet de murale en cours, visitez le Centre des visiteurs d’Ottawa.

LCHS

Musée de la Société historique du comté de LaSalle

101 E. Canal St., Utique

LaSalleCountyHistoricalSociety.org

Le campus de la Société historique du comté de LaSalle, sur les rives du canal historique I&M, se compose de six emplacements, d’innombrables expositions d’interprétation et d’étonnantes reliques de l’histoire de la région de Starved Rock Country. Sur place, vous trouverez également l’entrepôt du canal (utilisé pour les marchés artisanaux tout au long de l’année), une école à classe unique, un atelier de forgeron en activité et une grange originale datant de 1875. La société historique présente actuellement une nouvelle exposition intitulée » Artistes du passé du comté de LaSalle », qui comprend des œuvres d’artistes éminents de la région, notamment Flo McGrath, Mamie Langley et John Mitchell. L’exposition se déroule jusqu’au 4 septembre et peut être vue pendant les heures d’ouverture régulières du musée. Il n’y a aucun frais pour entrer dans le complexe du musée, mais les dons sont grandement appréciés.

• Revenez la semaine prochaine pour sept attractions historiques supplémentaires dans Starved Rock Country.