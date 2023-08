Première observation du Samsung Galaxy S24 + avec Snapdragon 8 Gen 3 exécutant Geekbench 6

Le Snapdragon 8 Gen 2 a été lancé avec une configuration de processeur inhabituelle – 1 cœur principal, 2 + 2 performances et 3 cœurs d’efficacité. Un tableau de bord Geekbench 6.1.0 vient de faire surface et montre que Qualcomm abandonne un cœur d’efficacité pour ajouter un cœur de performance supplémentaire et que les cœurs de performance fonctionneront à des vitesses différentes.

Il a 1 cœur principal à 3,30 GHz, puis trois cœurs de performance à 3,15 GHz, rejoints par deux autres fonctionnant à une fréquence inférieure de 2,96 GHz et, enfin, deux cœurs d’efficacité à 2,27 GHz. Voici un tableau comparatif :

Snapdragon 8 Gen 3 (spéculatif) Snapdragon 8 Gen 2

Prime 1x Cortex-X4 à 3,30 GHz 1x Cortex-X3 à 3,2 GHz*

Performances 1 3x Cortex-A7xx à 3,15 GHz 2x Cortex-A715 à 2,8 GHz

Performances 2 2x Cortex-A7xx à 2,96 GHz 2x Cortex-A710 à 2,8 GHz

Efficacité 2x Cortex-A5xx à 2,27 GHz 3x Cortex-A510 à 2,0 GHz

* Noyau principal de 3,36 GHz sur les puces « pour Galaxy » et 8+ Gen 2





Notez que si les cœurs de performance de la 8 Gen 2 étaient différents (A715 et A710), ils fonctionnaient à la même fréquence. Le 8 Gen 3 exécute les deux clusters à des fréquences différentes, on ne sait pas encore s’ils comportent des cœurs différents. ARM a déjà dévoilé les Cortex-X4, A720 et A520, ils sont donc les candidats les plus probables pour la puce Gen 3 (à moins qu’ARM ne propose de nouveaux designs d’ici le 24 octobre).

La configuration de cœur 1+5+2 ou plutôt 1+(3+2)+2 suit la configuration qu’ARM avait en tête lors de la conception de ces cœurs. Le X4 promet des performances supérieures de 15 % à puissance égale ou une efficacité supérieure de 25 % à performances égales. Les attentes étaient que le X4 atteigne 3,4 GHz, à peu près là où se trouvent actuellement les puces «pour Galaxy» / 8+ Gen 2 (leur cœur principal fonctionne à 3,36 GHz).







Geekbench 6.1.0 résulte du Samsung Galaxy S24+ (SM-S926U)

Qu’en est-il de la rumeur selon laquelle le cœur principal 8 Gen 3 fonctionnera à 3,7 GHz ? Ce sera impressionnant à voir dans un appareil alimenté par batterie refroidi passivement, mais même le nouveau nœud (TSMC N4P au lieu de N4) pourrait ne pas être suffisant pour y parvenir. Et à en juger par ces résultats de référence (certes très précoces), Qualcomm et TSMC n’ont pas atteint 3,7 GHz.

Il y a toujours la possibilité que certains modes de performance aient plafonné la vitesse maximale (c’est toujours une question avec des repères que nous n’avons pas exécutés nous-mêmes). Il n’est pas clair non plus s’il s’agit d’une puce « pour Galaxy » – Samsung aurait également prolongé l’accord Qualcomm jusqu’à l’année prochaine.

Même si ce n’est pas le cas, le coup de pouce par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy est assez important pour une génération – + 12% monocœur et + 26% multicœur pour la nouvelle puce. Les performances monocœur sont toujours à la traîne par rapport à la puce A16 d’Apple, mais le score multicœur est en avance.

Bien sûr, le Snapdragon 8 Gen 3 devra faire face à l’A17, et non à l’A16, pour la première place du classement des performances. Et Apple a acheté la quasi-totalité de la capacité de 3 nm pour construire ses puces, il aura donc un avantage de nœud.

Qualcomm devrait dévoiler le Snapdragon 8 Gen 3 fin octobre, Samsung dévoilera la série Galaxy S24 au début de l’année prochaine.

Source | Via