Premiere Networks annonce que l’animateur de radio occupera le créneau horaire de Rush Limbaugh – The Right Scoop

L’émission de radio successeur de Rush Limbaugh a finalement été annoncée par Premiere Networks, du moins en ce qui concerne son créneau horaire:

LA COLLINE – Les animateurs de radio conservateurs Clay Travis et Buck Sexton prendront le créneau horaire de Rush Limbaugh sur Premiere Networks, le distributeur de l’émission de Limbaugh, a confirmé la société jeudi.

Un porte-parole de Premiere a confirmé jeudi un article du Wall Street Journal selon lequel «The Clay Travis & Buck Sexton Show» sera diffusé de midi à 15 h HE, sur les stations du pays à partir du 21 juin.

Limbaugh – dont l’émission a fait de la radio conservatrice une force nationale – est décédé d’un cancer du poumon à la mi-février à l’âge de 70 ans.

Sexton avait été l’hôte invité de l’émission de Limbaugh et a également sur iHeartRadio une émission de radio-débat de trois heures en semaine, intitulée «The Buck Sexton Show».

Sexton était également co-présentateur sur Hill TV, avec Krystal Ball, et a écrit de nombreuses colonnes pour The Hill.

Travis anime actuellement l’émission de radio «OutKick the Coverage» qui appartient à la société de médias Outkick et est diffusée sur les stations de radio via le réseau Fox Sports Radio.

«Et finalement, j’ai pris la décision que ma voix radio est plus précieuse en parlant des problèmes auxquels le pays est confronté aujourd’hui que de savoir qui a gagné un match la nuit précédente», a écrit Travis sur le site Web d’Outkick.