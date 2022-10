Première neige dans les montagnes du sud de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La première neige de la saison arrive dans les montagnes du sud de la Colombie-Britannique malgré la sécheresse persistante.

Environnement Canada a averti les usagers de la route de s’attendre à des chutes de neige sur l’autoroute Coquihalla, le connecteur Okanagan et l’autoroute 3 (via le col Allison) vendredi après-midi (20 octobre). Il devrait durer jusqu’à samedi.

La Colombie-Britannique subit actuellement une sécheresse, avec un avertissement de sécheresse de niveau 4 en vigueur pour le bassin de Fort Nelson, le bassin de la Sunshine Coast, le bassin du Lower Mainland et les bassins est et ouest de l’île de Vancouver. Au niveau 4, les conditions sont extrêmement sèches et les valeurs socio-économiques ou écosystémiques sont plus susceptibles d’être affectées dans ces zones.

Selon le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique, une sécheresse “implique une réduction des précipitations, comme la pluie, pendant une période prolongée, entraînant une pénurie d’eau”. Cela rend les chutes de neige prévues inhabituelles pendant cette période.

Pour surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada, utilisez #BCStorm sur les médias sociaux. Pour signaler des phénomènes météorologiques violents, envoyez un courriel à BCstorm@ec.gc.ca ou tweetez les rapports en utilisant #BCStorm.

