L’Inde est l’un des principaux membres des missions spatiales dans le monde, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) menant déjà le pays aux missions spatiales pionnières Mangalyaan et Chandrayaan. Naturellement, ce secteur suscite un vif intérêt, et ce mois-ci, deux mises à jour majeures sont venues du secteur spatial en Inde. Le premier concerne le premier accord de démarrage spatial privé de l’Inde avec l’ISRO, tandis que le second affirme l’impact que le coronavirus La pandémie a eu lieu dans toutes les industries lorsque l’ISRO a annoncé un retard dans ses missions d’essai pour Gaganyaan – le premier projet de vol spatial habité en Inde.

Accord d’Agnikul et d’ISRO

Plus tôt ce mois-ci, le 3 décembre, la startup Agnikul Cosmos, basée à Chennai, a annoncé qu’elle avait signé un accord de non-divulgation avec la principale organisation spatiale indienne, ISRO, pour aider à développer le premier lanceur de petits satellites développé et exploité par le secteur privé. Ce dernier, que la start-up appelle Agnibaan, gagnera un avantage considérable en s’appuyant sur l’expertise technique de l’ISRO, ainsi que les installations de l’ISRO, dans ses efforts.

Cette annonce est la première du genre après que le gouvernement indien a ouvert le secteur spatial aux acteurs privés et créé IN-SPACe, un organisme de réglementation qui supervisera la participation des entreprises privées dans le secteur spatial indien. Le lanceur Agnibaan ne fonctionnera que pour les lancements de petits satellites, et utilise un moteur semi-cryogénique à sa base. La charge utile de ses satellites peut atteindre un maximum de 100 kg, et il peut déployer ces satellites sur des orbites terrestres basses entre 160 km et 1000 km au-dessus de la Terre.

Un rapport de Bloomberg-Quint indique qu’Agnikul a déjà levé 4 millions de dollars, soit près de Rs 30 crore, auprès de divers investisseurs au cours de deux cycles de financement. Il indique également que l’ISRO, avec la start-up, travaillera en collaboration au développement du lanceur Agnibaan et le préparera pour le lancement dès 2022.

Retard d’ISRO Gaganyaan

Alors que le calendrier de lancement d’Agnibaan en 2022 a été un coup de pouce pour la startup, l’ISRO a lui-même annoncé que le Covid-19 La pandémie a retardé le calendrier de lancement initialement ciblé de sa mission Gaganyaan. Le chef de l’ISRO, K. Sivan, a déclaré au PTI que Gaganyaan fait partie de l’une de ses principales missions qui sont retardées en raison de Covid-19 . Parmi les autres projets ISRO confrontés à un retard dû à Covid-19 est Aditya-L1, la première mission de l’Inde vers le soleil.

Sivan a déclaré que si la première des deux missions d’essai sans équipage pour Gaganyaan était prévue pour décembre 2020, elle est maintenant reportée à «un moment à la fin de l’année prochaine, ou l’année suivante». Cela signifie essentiellement que la première mission d’essai pour Gaganyaan pourrait maintenant être entreprise seulement quelque temps en 2022. Le calendrier initial établi pour Gaganyaan visait le premier lancement d’essai en décembre 2020, suivi de la deuxième mission d’essai en juin 2021.

La première mission de vol spatial habité sous Gaganyaan était censée créer l’histoire et décoller d’ici la fin de 2021. Ce calendrier devrait maintenant être retardé au moins jusqu’à la fin de 2022, voire au-delà. De tels retards, cependant, ne sont pas anormaux dans le secteur spatial. Compte tenu de la sensibilité de ces projets, associée à la nécessité d’une ingénierie de très haute précision, les missions spatiales connaissent souvent certains retards qui s’étendent bien au-delà d’un an.

Tout bien considéré, 2022 semble être une année potentiellement vitale pour l’Inde dans l’espace, où son premier vol spatial habité et son premier vol spatial privé pourraient avoir lieu.