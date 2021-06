Première mondiale de la crypto-monnaie alors que le bitcoin devient légal au Salvador

Annonçant l’approbation de la loi mardi par une majorité de 62 voix, le président salvadorien Nayib Bukele a décrit le moment comme « l’histoire, » un sentiment partagé par l’assemblée législative du pays Compte Twitter.

Romeo Auerbach, le député du parti Grande Alliance pour l’unité nationale, a suggéré que l’adoption des crypto-monnaies « mettre le Salvador sur le radar du monde » et faire de la nation « plus attrayant pour les investissements étrangers ».

La loi a obtenu les votes nécessaires malgré l’opposition des partis minoritaires à la législature, qui avaient accusé le président et ses alliés d’aller trop vite, n’ayant proposé le projet de loi que la semaine dernière.

À cette époque, Bukele a salué la possibilité de faire du bitcoin une monnaie légale, affirmant qu’il « aider à fournir une inclusion financière à des milliers de personnes en dehors de l’économie formelle ».

Le leader salvadorien a utilisé sa plate-forme de médias sociaux quelques jours avant le vote pour louer le « la croissance la plus rapide » crypto-monnaie pour assurer « l’inclusion financière » pour les 70% de la population du pays qui n’ont pas de compte bancaire et travaillent dans l’économie informelle.

Le marché très volatil du bitcoin, qui est actuellement évalué à plus de 34 000 $ US, a considérablement augmenté ces derniers mois, alors qu’il valait moins de 10 000 $ il y a un an. Cependant, les inquiétudes concernant le statut juridique de la crypto-monnaie la plus populaire au monde, y compris les allégations selon lesquelles elle serait liée au blanchiment d’argent et aux activités du marché noir, ont soulevé des questions sur le manque de surveillance.

