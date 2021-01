Une société basée à Houston a annoncé la première mission de vol spatial commercialisée, qui amènera un équipage de quatre citoyens privés à la Station spatiale internationale pour un coût de 55 millions de dollars par personne.

La soi-disant «mission Ax-1» sera exploitée par la société privée Axiom Space, qui compte à son bord un ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría.

Le vice-président de la société, López-Alegría, servira de commandant de mission tandis que l’entrepreneur américain Larry Connor pilotera la mission, qui devrait avoir lieu au plus tôt en janvier 2022 à bord d’un SpaceX Crew Dragon.

L’investisseur et philanthrope canadien Mark Pathy et l’investisseur et philanthrope israélien Eytan Stibbe serviront de spécialistes de mission. Les quatre hommes vivront à bord de la section américaine de l’ISS pendant une période de huit jours, menant divers projets de recherche et philanthropiques à financement privé en collaboration avec les cliniques Mayo et Cleveland.

Le premier équipage privé de l’ISS de l’histoire de l’humanité a été réuni. Commandant Michael López-Alegría Pilote de mission Larry Connor Spécialiste de mission Mark Pathy Spécialiste de mission Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): Le début d’une nouvelle ère. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj – Espace Axiom (@Axiom_Space) 26 janvier 2021

López-Alegría a visité l’ISS pour la dernière fois en 2007 et s’est envolé quatre fois dans l’espace au cours de ses 20 ans de carrière en tant qu’astronaute. Tout se passe comme prévu, il deviendra la première personne de l’histoire à commander une mission de vol spatial civil et privé tandis que son coéquipier Connor deviendra le premier pilote de mission de vol spatial privé de l’histoire.

L’ancienne astronaute de la NASA Peggy Whitson servira de commandant suppléant de l’Axe-1.

Axiom Space, fondée en 2016, prévoit à terme de proposer des vols d’astronautes privés et nationaux jusqu’à deux fois par an, conformément au calendrier de la NASA, bien que ses plans s’étendent bien au-delà.

Le Congrès américain veut désorbiter la Station spatiale internationale d’ici la fin de 2030 et, dans cet esprit, la NASA a chargé des entreprises de créer une « Hôtel » pour la station spatiale qui pourrait se fixer à la structure dès 2024.

Axiom Space fait partie des pionniers pour développer ce «Hôtel spatial» qui pourrait un jour devenir une station spatiale à part entière, à condition que tout se passe bien.

Celles-ci «Hôtel spatial» les segments finiront par se détacher lorsque l’ISS sera mis hors service, devenant ainsi le «La première station spatiale au monde à vol libre, développée par le secteur privé et disponible au niveau international», dit la société.

Les vols spatiaux privés sont au point mort depuis longtemps, mais les récentes percées de sociétés telles que SpaceX, Blue Origin, Boeing et Northrop Grumman ont ouvert la voie à une nouvelle ère dans les vols spatiaux habités alors que l’humanité avance dans le 21e siècle.

