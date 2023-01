Première machine à rayonnement au Canada à Kelowna

Les traitements de radiothérapie du cancer deviennent plus rapides grâce à une nouvelle machine à Kelowna qui est la première du genre au Canada.

BC Cancer Kelowna possède la première unité de radiothérapie adaptative Ethos au Canada, ce qui facilite et accélère le processus et la planification des traitements.

Avec les machines plus anciennes et la nouvelle machine Ethos, les traitements de radiothérapie ne prennent que 30 secondes à deux minutes, mais la machine suivante accélère le processus de planification de manière exponentielle.

Avec les machines plus anciennes, la radiothérapie est la même tous les jours, et lorsque, par exemple, la tumeur de quelqu’un devient plus petite, l’équipe de médecins doit créer un nouveau plan qui pourrait prendre des jours à élaborer et à mettre en place.

Avec les nouvelles machines Ethos, un nouveau plan, personnalisé pour chaque patient, est construit en 15 à 20 minutes et l’ordinateur commence instantanément à créer le plan suivant une fois la radiothérapie de la journée terminée.

“Il y a 12 ans, vous n’auriez pas imaginé faire un plan de traitement tous les jours”, a déclaré le physiothérapeute principal Nathan Becker.

Bachard a ajouté que la machine effectue environ 80 % du travail tandis qu’ils effectuent les 20 % restants.

Alors que les machines à rayonnement existent depuis longtemps, c’est la première qui est toute nouvelle dans l’industrie.

“Le plus vieux [machines] sont des technologies des années 60, 70 et 80 et ils ont fait beaucoup d’ajouts au fil du temps », a déclaré Becker. “Cette machine est construite à partir de zéro, elle a été conçue pour être aussi rationalisée que possible.”

Cela a été un long processus non seulement pour BC Cancer Kelowna, mais pour les centres de cancérologie du monde entier pour utiliser cette nouvelle technologie. Cette machine a été approuvée par la FDA en 2020 et approuvée par Santé Canada il y a environ un an. Avant même qu’il ne soit approuvé, le centre de Kelowna envisageait d’en acheter un. Lorsque la technologie a été approuvée par Santé Canada, Kelowna était en ligne pour acheter la machine.

Le centre de Kelowna a commencé à s’entraîner sur la machine le 12 décembre et y traite des patients depuis trois semaines maintenant. Bien qu’il s’agisse actuellement de la seule machine clinique au Canada, ce qui signifie que c’est la seule en cours d’utilisation, Terre-Neuve en a également une qu’elle lancera bientôt et Vancouver devrait obtenir deux machines soit à la fin de 2023, soit au début de 2024. Il y a aussi quelques cent machines en usage aux États-Unis et parce que la technologie est encore si nouvelle, le Kelowna Cancer Center est en communication constante avec les groupes de recherche américains qui parlent de la stratégie et des techniques avec la machine et des effets secondaires d’un patient à l’autre. Une clinique en Europe possède également cinq des machines.

En plus de pouvoir planifier plus rapidement et d’accélérer un peu le traitement, nous espérons que les patients subiront également moins d’effets secondaires avec cette machine. Grâce à la technologie, la machine est capable d’être plus précise, affectant ainsi moins d’organes dans le processus.

“Pour l’expérience des patients en général, il faut améliorer”, a déclaré Bachard. « Parce que vous pouvez identifier les structures que vous essayez de protéger au quotidien, nous espérons que les patients ressentiront moins d’effets secondaires et se rétabliront plus rapidement. Nous ne savons pas vraiment avec certitude si cela fera une certaine différence. Cela aurait du sens, mais nous verrons cela dans les années à venir, car il faut un certain temps avant de pouvoir vraiment regarder en arrière et voir comment les patients se sont comportés. Il ne faut pas longtemps pour voir comment les patients suivent le traitement, mais comment ils se rétablissent et s’il y a des effets secondaires six ou 12 mois plus tard.

Que la machine soit ancienne ou nouvelle, le centre est capable de traiter 30 patients par jour mais espère pouvoir en traiter plus en une journée avec la machine Nech. Parce que c’est encore si nouveau, c’est trop tôt pour le dire.

Chaque année, le centre de Kelowna accueille 2 700 nouveaux patients atteints de cancer qui nécessitent une radiothérapie.

Et bien que cette machine soit la plus récente et la meilleure, les machines les plus anciennes sont toujours efficaces pour éliminer le cancer, car certaines machines sont adaptées à différents types de cancer.

“C’est un outil dans notre arsenal”, a déclaré Becker “Vous n’avez pas nécessairement cinq Ferrari dans votre garage. C’est la Ferrari de nos machines de traitement.

Une personne vient pour recevoir son traitement, c’est un processus complexe avec beaucoup de pièces mobiles.

“Il y a beaucoup de gens impliqués”, a déclaré Yendley.

Dans chaque traitement, il y a au minimum deux radiothérapeutes, un radio-oncologue et un physicien médical.

Avec la nouvelle machine, les patients peuvent entrer et entrer dans la machine pour s’assurer que leurs informations sont correctes, puis l’équipe de médecins commence la configuration de la radiothérapie. Au fur et à mesure que la radiothérapie continue, l’équipe est à l’extérieur pour contrôler la machine, s’assurer que tout est en place, et est capable de voir et de parler au patient.

Avant l’arrivée de la machine, le centre de cancérologie a rénové l’endroit, y compris l’ajout d’une arrière-salle spécialement destinée à la formation avec la nouvelle machine. Parce que chaque traitement est sensible au temps, l’équipe qui dirige l’opération reste à ses postes tandis que les médecins et les étudiants qui apprennent s’assoient dans l’arrière-salle et peuvent également voir le processus à travers la caméra que les médecins regardent.

“Je pense que la courbe d’apprentissage est assez rapide en ce moment”, a déclaré Bachard. “Je suis convaincu que nous pourrons également contribuer à ces autres centres en introduisant de nouvelles techniques, ça se passe très bien.”

