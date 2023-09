Première journée de Ligue des Champions : Mbappé sauve le PSG, Barcelone semble fort

Doug McIntyre Journaliste de football

La compétition de clubs la plus prestigieuse de la planète Futbol est revenue avec aplomb mardi avec le coup d’envoi de la phase de groupes de la saison 2023-24 de l’UEFA Champions League.

L’action lors d’une première journée de match remplie de stars n’a pas non plus déçu.

Voici cinq points à retenir :

Kylian Mbappé sauve le PSG qui crachote

Il était juste de se demander à quel point l’attaque du Paris Saint-Germain souffrirait face au reste de l’élite du continent après avoir perdu deux des plus grands joueurs offensifs du sport – Lionel Messi et Neymar – au cours de l’été.

Les choses ne se sont pas bien passées en Ligue 1, où les Parisiens occupent la cinquième place après avoir débuté la saison avec un bilan de 2-1-2. Mais le PSG a peut-être encore le meilleur joueur actuel du match en la personne de Mbappe, et la star française a lancé son équipe du bon pied en Ligue des champions en marquant le premier but lors de la victoire 2-0 de mardi contre le mastodonte allemand du Borussia Dortmund.

Les hôtes ont également toujours Achraf Hakimi, qui a doublé la mise moins de 10 minutes plus tard pour sceller les trois points du PSG de manière décisive. L’espoir pour les hommes de Luis Enrique est que cette victoire, qui renforce la confiance, soit suffisante pour remettre l’équipe sur les rails, tant sur le plan européen que national.

AC Milan, Christian Pulisic je pourrais regretter un démarrage lent

Dans la foulée de l’humiliation 5-1 de samedi face à son rival l’Inter Milan en Serie A italienne, l’AC Milan avait besoin de rebondir de façon importante lors de son premier match de la Ligue des Champions contre l’Angleterre de Newcastle. Cela ne s’est pas produit.

Malgré sa domination sur le terrain et sur la feuille de statistiques, le Rossoneri – qui ont dominé les visiteurs 25-6 – n’ont pas réussi à marquer devant leurs supporters locaux et se sont contentés d’un match nul et vierge. C’est un résultat décevant, notamment parce que l’AC Milan, demi-finaliste la saison dernière, a été entraîné dans le redoutable Groupe de la Mort. Le fait que les deux prochains matches de Ligue des Champions de l’AC Milan se déroulent à l’extérieur, d’abord contre le Borussia Dortmund puis contre le Paris Saint-Germain, ne fait qu’empirer les choses.

Si un mauvais match peut torpiller une équipe au plus haut niveau, il en va de même pour les joueurs. Christian Pulisic était peut-être le meilleur joueur du manager Stefano Pioli lors des trois premiers matches nationaux de Milan. Mais après que l’Américain ait lutté contre l’Inter (avec tout le monde), Pioli a exclu Pulisic de sa formation de départ pour le match de mardi. Pulisic était animé en sortie de banc en seconde période mais n’a pas pu réaliser la percée. Il est encore tôt, mais après les deux derniers matchs, où se déroulent les choses pour Pulisic et le Rossoneri c’est une énigme.

Est Barcelone dos?

Lorsque Barcelone n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2021 pour la première fois depuis plus de 20 ans, ce fut un choc. Lorsqu’ils ont été de nouveau éliminés en phase de groupes l’année dernière, les fans étaient presque résignés à l’échec, le considérant comme la conséquence peut-être inévitable de l’abandon définitif de Messi et de tant d’autres stars qui avaient été les visages du club pendant la saison. une bonne partie de deux décennies chargées de trophées.

Ensuite, le Barça a utilisé la déception comme motivation et s’est lancé dans une seconde période pour remporter le titre espagnol face aux rivaux détestés de Madrid, le Real et l’Atletico.

Cette année, seul un parcours en profondeur dans le tournoi phare européen suffira. Ce n’est qu’un match, mais jusqu’ici tout va bien pour les titans espagnols. Jouant à domicile mardi contre le Royal Anvers, débutant en Ligue des champions, surclassé, l’équipe de Xavi a écrasé les Belges, prenant une avance de 3-0 en 22 minutes grâce à des frappes de João Félix, Robert Lewandowski et un but contre son camp.

Gavi a marqué quatre points au début de la seconde période avant que Félix n’inscrive son deuxième but pour porter le score à 5-0, c’est ainsi que cela s’est terminé.

Tout ne sera pas aussi simple. Le voyage du mois prochain à Porto en révélera beaucoup plus sur la situation de l’équipe de Xavi. Mais après avoir remporté cinq victoires consécutives et dominé ses adversaires 18-4 en cours de route, cette équipe de Barcelone semble capable de réaliser – au moins – ce que ses prédécesseurs immédiats n’ont pas pu réaliser.

Manchester Cityratés d’allumage Erling Haaland survivre à la peur de l’Étoile Rouge

Il y a eu un moment à la mi-temps au stade Etihad où les champions en titre de Manchester City, menés 1-0 par l’Étoile rouge de Belgrade, avaient l’air mortel.

Cela n’a pas duré longtemps. L’ordre normal a été rétabli deux minutes seulement après l’entracte lorsque Julian Alvarez a marqué le premier de ses deux buts. Rodri, auteur du seul but lors de la finale triomphale de la Ligue des champions la saison dernière, a complété le score lors de la victoire 3-1.

Comme en juin à Istanbul, c’était un match rare dans lequel Haaland n’a pas ajouté de but. Mais le grand Norvégien (qui n’a pas manqué d’occasions) a quand même contribué à la victoire avec une jolie passe décisive sur l’égalisation d’Alvarez.

Le but du gardien met en valeur l’action de mardi

Est-il rare qu’un gardien de but marque en jeu ouvert en Ligue des Champions ? Assez rare. Cela ne s’est produit qu’une seule fois au cours des 31 premières saisons de la compétition.

La deuxième fois s’est produite mardi à Rome lorsque, alors que les hôtes de la Lazio étaient à la traîne de l’Atletico Madrid dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, le filet de sécurité Ivan Provedel s’est avancé et a marqué de la tête l’égalisation lors du tout dernier jeu du match.

Le match nul 1-1 était probablement un résultat équitable à la fin, car le seul but des visiteurs est venu sur un tir qui a dévié par hasard Daichi Kamada de la Lazio.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

Tendance de la LIGUE DES CHAMPIONS

Obtenez plus de l’UEFA Champions League Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.