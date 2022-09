Première journée amusante de l’IPE 2022 à Armstrong

Les sensations fortes à mi-chemin ne sont que quelques-unes des sensations fortes qui attendent les visiteurs de l’exposition provinciale de l’intérieur à Armstrong, qui se poursuit tous les jours jusqu’au dimanche 4 septembre. Carter et Blake Charleton (à droite) profitent d’une balade le premier jour de la 121e foire Mercredi 31 août. (Brendan Shykora – Morning Star) Les sensations fortes à mi-parcours ne sont que quelques-unes des émotions qui attendent les visiteurs de l’IPE d’Armstrong, qui se poursuit tous les jours jusqu’au dimanche 4 septembre. (Brendan Shykora – Morning Star) Carter et Blake Charleton font un tour le premier jour de la 121e exposition provinciale de l’intérieur à Armstrong le mercredi 31 août 2022. (Brendan Shykora – Morning Star) Des centaines de personnes se sont présentées pour admirer les vues, les sensations fortes et les goûts lors de la 121e édition de l’Armstrong IPE le mercredi 31 août. (Brendan Shykora – Morning Star)

Des milliers de personnes ont afflué au champ de foire d’Armstrong mercredi pour le premier jour de la 121e exposition provinciale de l’intérieur.

Le thème de l’IPE de cette année est Nos racines profondément ancrées, un hommage aux traditions agricoles d’Armstrong ainsi qu’à la communauté soudée dans son ensemble.

Le thème est illustré par la ferme familiale Jong, qui a inscrit des légumes dans les concours IPE depuis les années 1960.

Les Jongs ont été installés dans le poulailler mercredi, affichant une corne d’abondance de légumes sur le plateau d’un camion antique.

“Nous avons inscrit plus de 50 articles”, a déclaré Joan Jong, dont les légumes se sont classés premiers dans une multitude de catégories différentes.

Interrogé sur ce qui rend l’IPE spécial, Jong a déclaré que les bénévoles sont exceptionnels et que les événements apportent l’esprit de petite ville de la ville rurale au grand public.

“C’est toujours une foire agricole, ce n’est pas commercialisé”, a-t-elle déclaré. “Cela met en valeur Armstrong.”

Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, a été rejointe par le député de Vernon-Monashee Harwinder Sandhu au parc des expositions. Le ministère a accordé une subvention de 250 000 $ à l’IPE pour aider les festivités à rebondir après deux ans d’annulations en raison de la COVID-19 – dans le cadre d’un investissement de 30 millions de dollars de la province dans les foires, festivals et événements de la Colombie-Britannique.

Mark a déclaré que son ministère avait répondu à un «appel à l’action» de personnes disant à quel point l’IPE était précieux pour la communauté.

“C’est bien plus spécial que je ne l’imaginais”, a déclaré le ministre. “J’avais tout entendu parler (de l’IPE), mais le voir par moi-même me montre à quel point c’est magique, et vous pouvez voir pourquoi il existe depuis 121 ans.”

Sandhu a déclaré que l’IPE était une affaire annuelle pour sa famille et, conformément au thème de cette année, cela lui rappelait ses racines familiales.

“J’ai grandi dans une ferme issue d’une famille d’agriculteurs, donc cela me rappelle des souvenirs”, a déclaré Sandhu. “C’était un moyen idéal de montrer à mes enfants à quoi ressemblait mon enfance.”

À Hassen Arena, les gens peuvent trouver des expositions de passe-temps compétitifs, de produits de boulangerie et d’œuvres d’art. Installée au centre de l’arène se trouvait la North Okanagan Model Railroaders Association, qui a son domicile toute l’année au Historic O’Keefe Ranch. Les locomotives miniatures électroniques étaient les préférées des visiteurs.

« Il a fallu une vingtaine d’années pour le construire », a déclaré David Nicholson, secrétaire de l’association. “Aujourd’hui, beaucoup de gens nous ont posé des questions.”

Bien qu’il y ait eu du plaisir à trouver à chaque coin du parc des expositions, un voile a été jeté sur les étables à bétail qui étaient plus vacantes que prévu, car un certain nombre d’animaux locaux qui auraient participé à l’IPE ont été perdus lors de la tragique collision de dimanche sur l’autoroute 1. L’IPE a présenté « ses sincères condoléances aux jeunes de 4H qui ont perdu leurs animaux et aux familles des conducteurs qui ont tragiquement perdu la vie » dans l’accident de voiture du 28 août.

Pour la fairgoer Sonja Dougan, aucune caractéristique de l’IPE ne l’emporte sur le fait que les gens peuvent à nouveau se rassembler sur le terrain après deux longues années.

« Cette année, le fait marquant, c’est qu’il existe. C’est la partie la plus importante », a déclaré Dougan.

En plus des food trucks, de la musique live et des vendeurs à gogo, la foire de cette année propose de nouveaux manèges, des spectacles de bûcherons, des courses de mini chariots, un rodéo nocturne, un défilé le samedi et bien plus encore.

Les festivités se poursuivent jusqu’au 4 septembre.

Brendan Shykora

