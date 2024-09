Première image de Kristen Stewart sur le tournage de « La Chronologie de l’Eau »

Kristen Stewart a annoncé début 2024 qu’elle arrêtait de jouer jusqu’à ce qu’elle obtienne son premier long métrage en tant que réalisatrice. La chronologie de l’eau au dessus de la ligne.

L’actrice et réalisatrice a réalisé son ambition avec une première image publiée aujourd’hui la montrant sur le tournage dirigeant Imogen Poots dans le rôle principal.

Le film est adapté des mémoires à succès de Lidia Yuknavitch, parus en 2011, du même nom, Stewart ayant coécrit le scénario avec Andy Mingo.

Conte de transformation d’un traumatisme en art, l’histoire personnelle suit la protagoniste Lidia depuis ses premiers souvenirs d’enfance dans le nord-ouest du Pacifique, à travers des ratés et des erreurs explosives, des enfants qui ont presque existé, des relations toxiques, des héros de l’art, des victoires et des pertes.

Au gré des souvenirs de Lidia, le film suit son parcours pour devenir écrivaine professionnelle et reprendre possession de son histoire en écrivant une histoire avec laquelle elle peut vivre. Le film est présenté comme « une exploration approfondie de la sexualité, de la créativité, un regard sans faille sur tous les détails sanglants du corps féminin et une représentation sensible du vocabulaire émotionnel de la jeunesse ».

Poots, qui joue Lidia, est rejoint au casting par Thora Birch, Earl Cave, Michael Epp, Susannah Flood, Kim Gordon et Jim Belushi.

Le film a été tourné en Lettonie et à Malte pendant six semaines en juin et juillet.

Le film est produit par Charles Gillibert (CG Cinema International); Yulia Zayceva, Max Pavlov et Svetlana Punte (Forma Pro Films); Michael Pruss et Rebecca Feuer (Scott Free); et Stewart, Maggie McLean et Dylan Meyer (Nevermind Pictures) et Mingo.

La production a été réalisée en association avec Scott Aharoni, Alihan Yalcindag et Sinan Eczacibasi pour Curious Gremlin ; Christian Vesper pour Fremantle ; Yan Vizinberg, Abigail Honor et Chris Cooper pour Lorem Ipsum Entertainment ; Mélanie Biessy pour Scala Films.

Les ventes nord-américaines sont assurées par WME Independent. Les ventes internationales et la distribution française sont assurées par Les Films du Losange.

La chronologie de l’eau suit les trois courts métrages de Stewart en tant que réalisateur : Venez nager qui a été diffusé en première à Sundance, Crickets, fait partie de la série pandémique de Netflix Fait maison et Boygenius – Le Film.

Stewart est représenté par WME. Poots est représenté par WME, Entertainment 360 et B-Side Management.