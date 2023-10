Première histoire de Doctor Who exclue de BBC iPlayer dans le cadre d’un litige juridique

Presque 60 ans jour pour jour que Docteur Who a commencé à être diffusé, le mois prochain, la BBC lancera une collection sans précédent de plus de 800 épisodes du passé lointain et pas si lointain de la série sur sa plateforme de streaming, iPlayer, le premier du genre de la société. Mais il s’avère que la toute première histoire qui a déclenché toutes ces aventures n’en fera pas partie.

Connu sous le titre de son premier épisode, «Un enfant surnaturel« , la série en quatre parties a été écrite par Anthony Coburn, à l’époque rédacteur pour la BBC, qui a ensuite écrit trois autres histoires pour Docteur Who qui n’a jamais été diffusé. Celles-ci comprenaient deux séries anonymes qui n’ont jamais été présentées, ainsi que « The Robots », qui était censé être la deuxième série diffusée pour la série, mais a finalement été remplacée par « Les Daleks » de Terry Nation qui a catapulté Docteur Who sur une trajectoire très différente. Coburn a ensuite retravaillé « Les Robots » dans une nouvelle histoire intitulée « Les Maîtres de Louxor », mais après que le tournage ait été retardé à plusieurs reprises en raison de problèmes de calendrier et finalement rejeté, Coburn a rompu tous ses liens avec la série.

Des décennies plus tard, le fils de Coburn, Stef Coburn, s’est opposé à plusieurs reprises à la BBC à cause de ce qu’il perçoit comme un mauvais traitement infligé à son père, en particulier à propos des idées conceptuelles derrière et du nom éventuel de la machine à voyager dans le temps du Docteur, le TARDIS. Coburn a tenté pour la première fois contester légalement la propriété de la BBC sur le TARDIS en 2013, à l’occasion du 50e anniversaire de Docteur Who— alléguant que la société avait perdu le droit d’utiliser les idées exploitées dans le scénario de Coburn pour « Un enfant surnaturel » à sa mort en 1977, bien que la société ait détenu divers droits d’auteur et marques déposées sur le navire et sa conception de poste de police depuis des décennies.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, Coburn s’est adressé aux médias sociaux pour confirmer qu’il avait rejeté les tentatives de la BBC d’autoriser la diffusion en continu de « An Unearthly Child » sur ses plateformes, affirmant que la société avait refusé un accord proposé pour licencier l’histoire.

« Cet énorme catalogue iPlayer hébergera plus de 800 heures de Docteur Who contenu, ce qui en fait la plus grande collection jamais réalisée de programmes Doctor Who en un seul endroit », a déclaré un représentant de la BBC dans un communiqué à Horaires des radios. « Mais [it] n’inclura pas les quatre premiers épisodes car nous n’en avons pas tous les droits.

Quant à savoir pourquoi la BBC ne détient pas les droits de diffusion en continu de la toute première histoire de l’une de ses plus grandes séries originales, la réponse est… compliquée. Pour la même raison que des centaines d’épisodes de Docteur Wholes premières histoires de perdu dans le processus de destruction des archives, la télévision des années 1960 n’a pas été créée dans l’idée que les diffusions répétées (et bien sûr les évolutions de forme, comme les sorties dans les médias à domicile ou le streaming, au cours des décennies qui ont suivi) deviendraient une partie si prédominante du paysage médiatique. C’est quelque chose de particulièrement important aujourd’hui, alors que Hollywood moderne reconnaît avoir refusé pendant des années aux créateurs derrière son contenu une compensation résiduelle adéquate, un problème au cœur de l’édition de cette année. doubles frappes WGA et SAG-AFTRA. Même dans des situations comme celle où Coburn est affecté à Docteur Who dans les années 60, en tant que rédacteur, les droits sur les scénarios individuels restaient la propriété de leurs auteurs, avec la perception que ces émissions étaient des situations ponctuelles. Rétrospective de Docteur WhoLe succès massif d’ avec l’avènement de « Dalekmania » dans les années 60 n’y aurait rien changé non plus, c’était simplement le standard de l’époque.

« An Unearthly Child » a été disponible dans divers formats au cours des années qui ont suivi sa diffusion. Il est actuellement disponible en streaming sur Britbox, par exemple, et a été commercialisé sur divers formats de médias domestiques, y compris plus récemment dans le cadre des sorties à domicile du Documentaire du 50e anniversaire Une aventure dans l’espace et le temps. Mais Coburn a maintenant affirmé qu’il avait l’intention de laisser de tels accords de licence devenir obsolètes une fois qu’ils expireraient. Dans d’autres discussions sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Coburn a en outre déclaré que dans le cadre de sa poursuite contre la BBC, il envisage de vendre les droits de son père relatifs à « Un enfant surnaturel » à « un ENNEMI de la BBC, possédant TOUTES les ressources nécessaires pour agir contre eux ».

Quant à savoir pourquoi Coburn vient tout juste de s’y opposer – étant donné que son utilisation précédente du 50e anniversaire de Docteur Who pour lancer des poursuites contre la BBC, il ne semble pas exagéré que l’opportunité créée par le 60e anniversaire de l’émission soit un facteur. Mais Coburn a également fustigé publiquement l’orientation de la modernité contemporaine. Docteur Who en général. Sur X, entre retweeter des théories du complot sur les vaccinations contre le covid-19 et diverses souches de commentaires sectaires, Coburn décrit précédemment le casting de Ncuti Gatwa en tant que dernière incarnation du Docteur comme « un OUTRAGE face à ce que des générations de saletés de plus en plus corrompues de la BBC » ont fait à Docteur Who. Il semblerait donc, au moins en apparence, qu’il s’agisse moins d’attribuer des crédits là où ils sont dus à un écrivain qui a contribué au lancement de l’une des séries de science-fiction les plus anciennes de l’histoire, mais plutôt d’un homme qui fait de son mieux pour contrarier ses créateurs. pour des raisons de plus en plus déséquilibrées.

