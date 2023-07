Première grande volée de la Chine dans la guerre des exportations de semi-conducteurs

« L’Occident devra accélérer son innovation de nouveaux procédés pour séparer et purifier les métaux des terres rares. Sinon, il devra peut-être assouplir les réglementations environnementales qui limitent les techniques traditionnelles de séparation et de purification en Occident », déclare Chang.

Les contrôles à l’exportation de la Chine pourraient-ils être aussi efficaces que ceux des États-Unis ?

Probablement pas. Le germanium et le gallium peuvent être extraits ailleurs. Mais les technologies de pointe sont plus limitées dans leur disponibilité ; les machines de lithographie EUV dont les États-Unis voulaient interdire l’exportation vers la Chine, par exemple, sont fabriquées par une seule entreprise. « Le contrôle des exportations n’est pas aussi efficace si les technologies sont disponibles sur d’autres marchés », explique Sarah Bauerle Danzman, professeure associée d’études internationales à l’Université de l’Indiana à Bloomington.

Les États-Unis ont également d’autres avantages qui rendent le contrôle des exportations plus efficace, dit-elle, comme l’importance internationale du dollar. Les restrictions américaines sur les puces ont un effet extraterritorial car les entreprises craignent d’être sanctionnées si elles ne s’y conforment pas. Ils pourraient être exclus de la réception de paiements en dollars américains.

Pour la Chine, les contrôles à l’exportation pourraient nuire à sa propre économie, ajoute Bauerle Danzman, car elle dépend davantage du commerce d’exportation que de celui des États-Unis. Empêcher les entreprises chinoises de travailler avec le reste du monde nuira à leurs activités. « Sauf si [China] va amener le Japon, la Corée du Sud et l’UE à accepter de ne pas commercer avec les États-Unis, pour qu’ils puissent vraiment mettre en œuvre une stratégie comme celle-ci, ils doivent non seulement arrêter les exportations vers les États-Unis, mais ils doivent arrêter les exportations vers pratiquement partout », dit-elle.

La Chine a-t-elle déjà restreint l’exportation de matières premières critiques ?

Ce n’est pas la première fois que la Chine tente de restreindre l’exportation de matières premières. En 2010, il a réduit de 40 % l’attribution d’éléments de terres rares disponibles à l’exportation, invoquant un intérêt pour la conservation de l’environnement. La même année, le pays a été accusé d’avoir officieusement interdit les exportations de terres rares vers le Japon en raison d’un différend territorial.

Les éléments de terres rares sont utilisés dans la fabrication de divers produits, notamment des aimants, des moteurs, des batteries et des lampes à LED. Le quota a ensuite été contesté par les États-Unis, l’UE et le Japon dans le cadre d’un différend à l’Organisation mondiale du commerce. Les justifications de protection de l’environnement de la Chine n’ont pas convaincu le panel de règlement. Il s’est prononcé contre la Chine et lui a demandé de lever les restrictions, ce qui s’est produit en 2015.

Cette fois, le gouvernement japonais a de nouveau déclaré qu’il pourrait soulever la question auprès de l’OMC, mais la Chine n’aura probablement pas à s’en soucier autant que la dernière fois. Avec la montée du protectionnisme commercial et des politiques d’auto-préservation de la chaîne d’approvisionnement à l’ère de la pandémie, l’organisation a de plus en plus perdu son autorité parmi les pays membres. « Aujourd’hui, l’OMC est moins pertinente et la Chine essaie de trouver un argument politique plus nuancé pour étayer ses actions. » dit Lu.

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin. En décembre, la Chine a déposé un différend auprès de l’OMC concernant les contrôles américains des exportations de semi-conducteurs, les qualifiant de « restrictions commerciales politiquement motivées et déguisées ». Dans une brève réponse officielle, le délégué américain à l’OMC a déclaré que chaque pays a le pouvoir de prendre les mesures qu’il juge « nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité », un argument que la Chine peut facilement utiliser pour elle-même.