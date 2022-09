Première forme de chirurgie ? Des scientifiques récupèrent un squelette vieux de 31 000 ans avec une jambe amputée

Une équipe d’archéologues a récemment mis au jour les restes squelettiques d’un jeune chasseur-cueilleur à East Kalimantan, Bornéo. L’équipe d’expédition dirigée par des archéologues australiens et indonésiens a découvert les vestiges lors de la fouille d’une grotte calcaire dans la même zone. Les chercheurs ont révélé que le bas de la jambe du chasseur-cueilleur avait été amputé par un chirurgien qualifié il y a 31 000 ans, a rapporté The Guardian. Une analyse paléopathologique – qui fait référence à l’étude de vestiges anciens comprenant des fossiles et d’autres vestiges – a révélé qu’il y avait des excroissances osseuses sur la jambe inférieure gauche des restes. Cela indiquait une certaine guérison et suggérait que la jambe avait été amputée chirurgicalement plusieurs années avant l’enterrement proprement dit. L’équipe de recherche cherchait initialement de l’art rupestre ancien en 2020.

La révélation scientifique révolutionnaire s’est avérée être la preuve de la première amputation chirurgicale réussie connue, laissant derrière elle d’autres découvertes de procédures médicales complexes à travers l’Europe et l’Asie par des milliers d’années. Les archéologues ont mesuré l’âge d’un «sédiment dentaire et funéraire à l’aide d’une datation par radio-isotopes», comme indiqué dans la même publication. Les chercheurs ont estimé que les restes avaient environ 31 000 ans.

Le Dr Tim Maloney, chercheur à l’Université Griffith d’Australie, a supervisé l’ensemble des fouilles. Il a déclaré : « La découverte était un rêve absolu pour un archéologue. L’équipe de recherche comprenait des scientifiques de l’Institut indonésien d’archéologie et de conservation. Ils examinaient d’anciens dépôts culturels lorsqu’ils ont traversé des marqueurs de pierre », a déclaré The Guardian. Les marqueurs ont ensuite révélé un lieu de sépulture qui a attiré leur attention.

Le squelette du jeune chasseur-cueilleur au moignon amputé mais entièrement cicatrisé a été retrouvé après 11 jours de fouilles. Le bas de la jambe gauche et le pied du chasseur-cueilleur avaient déjà été sectionnés.

Le chercheur australien a mentionné que «la nature de la guérison», qui comprenait le moignon propre, prouvait qu’elle était «causée par une amputation» et définitivement pas un accident ou une forme d’attaque animale.

D’autres nouvelles découvertes sur les restes ont montré que non pas le chasseur-cueilleur a survécu en tant qu’enfant, mais aussi en tant qu’adulte amputé dans l’environnement de la forêt tropicale. Maloney a ajouté: “Il est important de noter que non seulement la souche et les restes manquent d’infection, mais ils manquent également d’écrasement distinctif.”

