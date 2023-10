Première fois en 48 ans ! Bairstow réalise une première sensationnelle dans l’histoire des Championnats du monde

Jonny Bairstow est devenu le premier frappeur de l’histoire à ouvrir une Coupe du monde de cricket avec un six lors du match d’ouverture entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande jeudi. C’était le premier tir marquant du tournoi alors que Bairstow a confortablement lancé une livraison de Trent Boult sur une jambe fine pour un six. Cependant, l’Angleterre n’a pas réussi à marquer gros alors que les quilleurs néo-zélandais dirigés par Matt Henry les ont tenus sous contrôle à 282-9 malgré les 77 de Joe Root. La Nouvelle-Zélande a invité l’Angleterre à frapper en premier dans le plus grand stade de cricket du monde à Ahmedabad, les Anglais manquant leur talisman. Ben Stokes en raison d’une blessure à la hanche.

L’Angleterre a perdu des guichets réguliers car les batteurs n’ont pas réussi à convertir leurs départs en scores plus importants, mais Root s’est démarqué et a mis en place une position clé de 70 avec le skipper Jos Buttler, qui en a fait 43.

Le reste du bâton manquait de puissance de feu contre une attaque kiwi qui a raté Tim Southee, mais a continué à revenir sur les champions lors d’un match revanche de la finale de la Coupe du monde 2019 lorsque l’Angleterre a remporté un match nul au décompte des limites à Lord’s.

Henry a renvoyé les chiffres de 3 à 48. Les fileurs Mitchell Santner et Glenn Phillips ont chacun pris deux guichets.

Dawid Malan et Jonny Bairstow ont donné un bon départ à l’Angleterre, mais les quilleurs kiwis ont rapidement retiré les premiers matchs pour prendre le contrôle du jeu par un après-midi ensoleillé devant une poignée de fans à l’intérieur de l’arène de 132 000 places.

Malan est tombé derrière Henry et le coup de Bairstow a été interrompu par Santner, qui a fait retirer le batteur pour 33 points sur sa rotation du bras gauche.

Harry Brook a affronté Rachin Ravindra lors du premier tour du bras gauche pour écraser deux quatre et un six avant que le quilleur ne prenne sa revanche sur la livraison finale.

Brook, venant dans la formation de départ pour Stokes, a tenté un autre gros coup mais s’est fait prendre au milieu du guichet.

Root a soulevé son 37e demi-siècle ODI avec 57 balles entrelacées de deux quatre et un six sur un tir de scoop inversé.

Mais il est tombé face à la rotation de Phillips alors qu’il tentait un balayage inversé et l’Angleterre a glissé encore plus avant qu’Adil Rashid et Mark Wood ne garantissent que l’équipe joue ses 50 overs.