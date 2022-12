“Première fois à la maison avant l’Angleterre !” : les fans fulminent alors que la légende des commentaires Clive Tyldesley révèle que sa Coupe du monde est terminée

L’une des voix les plus reconnues dans les commentaires sur le football britannique ne sera plus entendue à la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) après que Clive Tyldesley a révélé qu’il rentrait du Qatar.

Tyldesley est un pilier de la couverture du football au Royaume-Uni, mais il n’est plus le numéro un derrière le microphone d’ITV, Sam Matterface occupant désormais ce rôle.

Et Tyldesley a révélé sur Twitter qu’il rentrait chez lui avant même le début des quarts de finale.

Ma 8ème Coupe du Monde dans le métier de mes rêves et la première fois que je vais être à la maison avant l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! Merci pour votre compagnie x pic.twitter.com/dvj7f2FtIa7 décembre 2022 Voir plus

Il a déclaré : « Ma 8e Coupe du monde dans le métier de mes rêves et la première fois que je vais être à la maison avant l’Angleterre ! Merci pour votre compagnie ».

La nouvelle ne s’est pas bien passée, car Tyldesley a reçu des messages de soutien de ses partisans déconcertés.

L’un d’eux a déclaré: «J’ai eu la chance de vivre à une époque où des gens comme vous, Motson et Davies étaient des commentateurs réguliers lors de la grande occasion.

“Déconcerté par le fait que vous soyez le deuxième choix sur ITV, ne pensez pas que les gens connaissent ou apprécient également vos recherches avant les matchs.”

“Vous ÊTES la voix de l’Angleterre dans les tournois majeurs, monsieur”, a déclaré une autre réponse.

“Absolument honteux de la part d’ITV, je n’arrive toujours pas à m’en remettre. J’espère que vous lirez certains de ces commentaires et que tout sentiment d’amertume sous-jacent que vous pourriez encore ressentir sera atténué !

Il y avait aussi beaucoup d’éloges pour le rapport de Tyldesley avec le co-commentateur populaire Ally McCoist.

“Vous et Ally McCoist avez été les stars du tournoi, décision choquante d’ITV”, a déclaré une autre réponse.

“Vous devriez être le premier choix sans aucun doute. Le travail de préparation et le talent naturel que vous avez tous les deux transparaissent ! Profitez du vin ! Plus que mérité !”

ITV et la BBC partagent les droits de diffusion de la Coupe du monde 2022 – vous pouvez en savoir plus sur tous les présentateurs, commentateurs et experts ici. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

ITV diffusera deux quarts de finale, une demi-finale, le match pour la troisième place et la finale cette année – mais Tyldesley regardera de chez lui.