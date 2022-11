Première femme nommée présidente du conseil d’administration en 113 ans d’histoire du CGH Medical Center – Shaw Local

STERLING – Le Dr Marcia Jones a franchi une étape importante dans l’histoire du CGH Medical Center en tant que première femme présidente du conseil d’administration de l’hôpital.

Jones, qui pratique la médecine familiale, travaille au CGH depuis 21 ans et a siégé au conseil d’administration pendant 11 ans.

“C’est un privilège de servir à ce titre, et je suis profondément touché”, a déclaré Jones dans un communiqué de presse. “J’espère que cela encouragera les autres à continuer d’atteindre les étoiles. Être la « première femme » souligne que davantage de travail doit être fait pour promouvoir et normaliser la diversité des sexes et des dirigeants dans toutes les industries.

“Cela étant dit, en tant qu’Américain jamaïcain, je suis fier que CGH ait une culture qui soutient et nourrit l’inclusivité et la diversité, et j’attends avec impatience que beaucoup d’autres comme moi assument ce rôle de leadership.”

Jones a été président du personnel médical de 2012 à 2016, président du comité d’examen institutionnel et du comité de qualité, et membre du comité de planification de l’hôpital.

Sa vision comprend que CGH soit le premier choix pour les soins de santé dans la région de Sauk Valley.

« Nous continuerons de recruter et de conserver une main-d’œuvre talentueuse, hautement qualifiée et compatissante qui fournira des soins exceptionnels à nos patients », a-t-elle déclaré. “Je nous vois également continuer à favoriser les partenariats locaux et à utiliser les ressources pour faire progresser l’équité en matière de soins de santé.”

Le CGH, comme de nombreux autres conseils d’administration d’hôpitaux et de soins de santé, fait face à de nombreux défis permanents.

“Nous sommes confrontés à des pénuries de personnel et à l’épuisement de la main-d’œuvre, à des défis financiers et à un arriéré de soins de santé différés en raison de la pandémie de COVID-19”, a-t-elle déclaré. “Néanmoins, tout le monde chez CGH se soucie vraiment de faire ce qu’il y a de mieux pour nos patients, et cela continuera d’être notre priorité.”

Mary Jean Derreberry, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle était si fière de Jones.

“Elle a été un grand leader en tant que médecin pour le CGH Medical Center pendant de nombreuses années, et je suis convaincu qu’elle sera un grand leader pour notre conseil d’administration”, a déclaré Derreberry. “Je sais qu’elle nous guidera pour toujours prendre des décisions qui offrent la meilleure expérience patient à nos clients.”

Le conseil comprend également Scott Wolber, John Benson, Nancy Rasmussen, le Dr Shawn Hanlon, le Dr Thomas King, le Dr Jeffrey LeMay, Andy Moore, Heather Sotelo et John Van Osdol.

Jones vit à Sterling avec son épouse, Willis, et ils ont quatre fils. Dans ses temps libres, elle aime passer du temps avec sa famille, jardiner et lire.