Les manuels sont remplis de contributions des hommes dans la science, la politique, l’art et les mouvements politiques, donnant souvent un ton masculin à la façon dont nous regardons l’histoire. Mais qu’en est-il des femmes? Étaient-ils tous confinés chez eux depuis que l’histoire a été documentée? Nous avons des exemples et des exemples pour montrer que ce n’est pas le cas. Bien qu’il s’agisse d’un monde d’hommes, les femmes ont contribué avec le peu de ressources dont elles disposaient.

Cependant, leurs noms et leurs contributions sont souvent ombragés, poussés dans un coin et jamais évoqués. Tel est le cas du Dr Kamla Chowdhry, qui était en fait parmi les premiers membres du corps professoral de l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad lors de sa création en 1961.

Mais on ne sait pas grand-chose de sa vie, de son travail et de son temps à l’IIMA comme on le sait de ses homologues masculins. Le sexisme est ce qui a plané sur la plus grande partie de sa vie professionnelle. Aujourd’hui marque le 100e anniversaire de naissance du Dr Chowdhary et un ancien de l’IIM Ahmedabad a rédigé un essai élaboré sur la «mère fondatrice» de l’IIMA.

«J’ai entendu parler pour la première fois du Dr Kamla Chowdhry dans les couloirs des bâtiments en briques rouges de Louis Kahn, mais pas comme une sorte de pionnière. Elle était connue comme la maîtresse de Vikram Sarabhai», dit l’essai. Vikram Sarabhai était un scientifique et un membre fondateur de l’IIMA.

Chowdhry est née à Lahore, a étudié à Shantiniketan, a obtenu un doctorat en psychologie sociale de l’Université du Michigan en 1949 et a été le «premier membre du corps professoral de l’IIM».

Après des années dans l’oubli, la contribution de Chowdhry voit le jour. Un documentaire de 8 minutes sur sa vie a été publié par l’équipe des archives et des communications de l’IIMA.

L’équipe des archives de l’IIMA et l’équipe de communication de l’IIMA ont mis sur ce lien une courte vidéo documentaire de 8 minutes sur ses contributions à l’IIMA. Montre également ce qui peut être fait lorsqu’une archive institutionnelle est formellement mise en place!https://t.co/cpOUPVbMwA – Chinmay Tumbe (@ChinmayTumbe) 17 décembre 2020

«Le sexisme a joué un rôle déterminant dans la vie professionnelle de Chowdhry, l’empêchant presque certainement de devenir la première directrice de l’institut qu’elle a aidé à fonder. Aujourd’hui, de nouvelles preuves d’archives montrent qu’elle était plus au cœur du projet IIMA que ce qui n’a jamais été publiquement reconnu, « dit l’essai élaboré sur sa vie.