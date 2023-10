Premier divertissement.

EXCLUSIF: Premiere Entertainment Group, basé à Los Angeles, a acquis les droits mondiaux d’une comédie romantique Plan B, avec Jamie Lee, lauréat d’un Emmy Award (HBO’s S’écraser) et Jon Heder (Napoléon Dynamite, Lames de Gloire).

Premiere Entertainment lancera les ventes mondiales du film lors du prochain American Film Market dans tous les territoires actuellement disponibles.

Réalisé par Brandon Tamburri, débutant, à partir d’un scénario original de Tamburri et Jean Monpère, Plan B suit l’histoire de Piper, une jeune femme qui, contre un meilleur jugement, décide de coucher avec un homme d’affaires prospère et lui dit qu’il est le père de son bébé à naître après qu’une aventure d’un soir avec son voisin maladroit la laisse enceinte.

La photo de Joke Zero et Future Proof Films est produite par DJ Dodd (Last Call, A Day to Die), Erika Hampson (Passing, The Photograph) et Tamburri. Le casting comprend également Tom Berenger, nominé aux Oscars (Peloton, Ligue Majeure), Shannon Elizabeth (Tarte américaine la franchise, Jay et Bob silencieux franchise) et Kate Flannery, lauréate du SAG Award (NBC’s Le bureau). Pour compléter le casting, Michael Lombardi (FX’s Sauve moi), Subhah Agarwal (HBO Monde occidental), Daniel K. Isaac (Showtime’s Des milliards), la star de la NFL Vernon Davis (Le tueur rituel, un jour pour mourir), et Danielle Perez (A24’s Dicks : la comédie musicale).

Le synopsis complet se lit comme suit : Après une soirée amusante, l’écrivain rebelle Piper (Jamie Lee) dort ivre avec son voisin maladroit, Evan (Jon Heder), et se retrouve enceinte. Lorsqu’elle tente d’annoncer la nouvelle à Evan, Piper se rend vite compte qu’il n’est pas l’homme à long terme pour elle et le bébé. Après avoir reçu des nouvelles de la directrice de l’édition Jane (Kate Flannery) selon laquelle son rêve d’un contrat de livre se concrétise, elle doit trouver une relation stable – et rapidement. Allant à l’encontre des conseils de sa meilleure amie Maya (Subhah Agarwal), Piper choisit de garder la grossesse secrète jusqu’à ce qu’elle puisse trouver un homme plus prospère avec qui coucher et, espérons-le, fonder une famille.

Après quelques tentatives infructueuses et comiques pour trouver une correspondance, Piper tombe sur Cameron (Michael Lombardi), un conseiller financier et habitué du café où elle travaille. Tout semble se dérouler comme prévu alors que Cameron tombe amoureux de Piper et est ravi de la grossesse. Cameron présente Piper à ses parents Joe (Tom Berenger) et Diane et repousse les avances de sa patronne séduisante Anne (Shannon Elizabeth) en cours de route. Tout en jonglant avec sa double vie, Piper continue de croiser son voisin Evan, qui n’a aucune idée qu’il est le père de son bébé qui va bientôt naître. Cependant, le plan diabolique de Piper commence à s’effondrer lorsqu’elle commence à se remettre en question, réalisant qu’elle pourrait commettre la plus grosse erreur de sa vie.

Carlos Rincon, vice-président directeur des acquisitions chez Premiere Entertainment, a négocié l’accord avec le producteur DJ Dodd au nom de Joke Zero et Future Proof Films.

« Ce film a été un travail d’amour pour moi, et je ne pourrais pas être plus heureux du résultat. Premiere est le partenaire idéal pour nous et je suis ravi de travailler avec eux », a déclaré Tamburri.

DJ Dodd, propriétaire de Future Proof Films, a ajouté : « Nous sommes très fiers du film que nous avons réalisé grâce à l’immense travail acharné de tous nos acteurs et de notre équipe. Faire ce film a été une aventure amusante et nous avons hâte de le présenter au monde.