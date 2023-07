Première église congrégationaliste au Pérou à accueillir une école biblique de vacances le 8 juillet – Shaw Local

L’église First Congregational, 1431 Fourth St., Pérou, accueillera l’école biblique de vacances de 10 h à 14 h le samedi 8 juillet.

Le thème est la Grande Commission et les pêcheurs d’hommes.

La journée comprendra une étude biblique, des travaux manuels, des jeux et un déjeuner. Il y aura également des jeux et un dunk tank pour compléter la journée. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Pour vous inscrire, contactez l’église au 815-223-0722. Toutes les fournitures seront fournies.