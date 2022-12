Première du tapis rouge du casting des derniers chapitres

Le Hollywood Athletic Club bourdonnait d’excellence noire mercredi pour les stars The Best Man: Les derniers chapitres première.

Peacock et Universal Television ont organisé l’affaire exclusive qui comprenait une projection spéciale pour la série limitée très attendue. La première a été lancée avec style avec un événement de la liste A auquel l’ensemble de la distribution a assisté.

On a vu sur la scène les dames magnifiquement vêtues de noir des films transformés en séries télévisées.

Regina Hall l’a gardé mignon dans une robe de cocktail noire…

tandis que Nia Long a montré son éclat sans F-boy.

Son apparition est survenue quelques jours seulement après qu’elle a annoncé la fin de ses 13 ans de fiançailles avec Ime Udoka au milieu de son scandale de tricherie avec les Celtics.

Sanaa Lathan alias Robin a conservé le thème noir de l’équipage et accessoirisé avec une ceinture dorée qui serre la taille…

De même, Melissa De Sousa était également magnifique dans une combinaison noire chic.

Ne pas être en reste, les gars de Le meilleur homme foulé le tapis avec style.

Harold Perrineau a porté un costume vert…

tandis que Morris Chestnut avait l’air pimpant en bleu.

C’était aussi un rendez-vous amoureux pour plusieurs couples et membres de la distribution.

Taye Diggs a amené son boo, Apryl Jones…

Terrence Howard était accompagné de sa femme Miranda Pak…

et les photographes ont eu une superbe photo de Terrence et de sa co-vedette Nia Long.

Nia a également republié le moment sur Instagram en notant: “J’aime cet homme!”

Tina Knowles et Richard Lawson sont sortis à la première…

et Lance Gross et Rebecca Jefferson étaient également de la partie.

Le créateur, co-développeur, scénariste, réalisateur et producteur exécutif Malcolm D. Lee s’est également présenté avec style et a posé pour des photos aux côtés de la distribution.

La co-développeuse, scénariste et productrice exécutive Dayna Lynne North a également été repérée…

et le producteur exécutif Dominique Telson qui a également pris des photos avec Lee.

À l’intérieur de la célébration, Lee et North ont défini l’espace intime avec des remarques d’ouverture.

Après la projection exclusive, les fêtards ont été attirés sur la piste de danse par Ginuwine et 112 alors qu’ils interprétaient “Candy”, et ont conduit tout le monde à la diapositive électrique en prenant une page du film original The Best Man pour un moment de cercle complet.

Salut Robert Townsend !

La soirée s’est poursuivie avec des performances électriques et nostalgiques des icônes du R&B qui ont interprété plusieurs tubes dont “Pony” et “Peaches & Cream”.

Parmi les autres invités de marque, citons Monica Calhoun qui a posé avec les autres dames de Le meilleur homme la franchise…

et une putain de baaaawdied LisaRaye.

Autres participants inclus Amour & Mariage Huntsville vedette, Melody Shari…

Lunell…

Robert Glasper…

Shantel Jackson…

et Laura Govan.

On dirait The Best Man: derniers chapitres l’équipe et leurs invités se sont bien amusés à célébrer la série.

Les huit épisodes de The Best Man: derniers chapitres première sur Peacock le 22 décembre 2022.

Allez-vous regarder?