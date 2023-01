Première des All-Stars – Hollywood Life

Voir la galerie





Les meilleurs des meilleurs s’affronteront dans la toute nouvelle série AGT : All-Stars. Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandelet hébergeur Terry Crews sont de retour pour couronner un acte l’ultime all-star. Lors de l’épisode de la première du 2 janvier, seul Howie peut appuyer sur le Golden Buzzer, envoyant un acte directement à la finale.

AGT : All-Stars Première série de représentations

Le premier acte à accomplir est le Sœurs Bello. Ils sont de la saison 15 de AGT. Ils n’ont pas pu assister à la finale à cause du COVID-19, ils ont donc joué virtuellement. Après leur performance époustouflante et époustouflante, les juges leur réservent une standing ovation. Howie s’extasie sur le fait qu’elles représentent “la quintessence des femmes qui soutiennent les femmes”. Simon dit au trio: “C’était à peu près aussi proche de la perfection que je n’en ai jamais vu.”

Aneshwar Kunchala est l’enfant de 7 ans le plus adorable que vous ayez jamais vu. C’est un défenseur de la faune qui a atteint la finale de L’Angleterre a un incroyable talent. Il a un message important sur la sauvegarde de la planète. Vous ne pouvez pas le quitter des yeux pendant sa performance. “Vous êtes probablement l’un des jeunes hommes les plus inspirants que j’aie jamais vus”, déclare Howie. Heidi dit au jeune causeur que “tout ce que vous venez de dire était si émouvant”.

Caly BévierSimon’s Golden Buzzer de la saison 11, revient dans le AGT organiser. À l’âge de 15 ans, on lui a diagnostiqué une forme rare de cancer de l’ovaire. Elle a surmonté cela et a maintenant 23 ans. Elle interprète la première chanson qu’elle ait écrite sur AGT : All-Stars. Howie dit à Caly qu’elle “avait l’air un peu Halsey-esque. Heidi ajoute: “Je pense que vous avez réussi.” Après le départ de Caly, Simon dit aux juges: “C’était spécial.”

Mentaliste Lioz de AGT la saison 13 pense que c’est le moment de la rédemption. Il demande à Heidi de le rejoindre sur scène pour son numéro. Pendant la représentation, c’est Simon qui appuie sur son X rouge. “La première fois que tu étais bon stupide, cette fois tu étais mauvais stupide”, dit Simon. Howie n’est pas du tout d’accord avec lui. «Je pense que stupide est drôle. Je pense que l’idiot est drôle », dit Howie à Lioz. L’opinion d’Heidi correspond à ce que pense Simon.

Le Canada a du talent gagnant Jeanick Fournier monte sur scène pour interpréter une version époustouflante de celui de Lady Gaga “Je n’aimerai plus jamais.” Heidi s’extasie sur le fait que Jeanick est vraiment “incroyable”. Howie dit à Jeanick qu’elle le rend «fier» qu’il soit du Canada et pense qu’elle est encore meilleure maintenant que lorsqu’elle était sur Le Canada a du talent.

Howie Mandel donne son Golden Buzzer

Light Balance Enfants J’ai tant surmonté depuis la dernière fois AGT les fans les ont vus dans la saison 14. Le père d’un membre combat actuellement dans la guerre en Ukraine. Leur performance est amusante, interactive et parfaite pour un spectacle à Vegas. Il y a généralement 14 enfants dans le groupe, mais certains d’entre eux n’ont pas pu venir à cause de la situation en Ukraine, alors les adultes de Light Balance les ont aidés.

« C’est la meilleure performance que vous ayez jamais faite », dit Simon. “Si quelque chose définit un all-star, c’est cette performance.” Howie pense que Light Balance Kids a “un message tellement incroyable”. Il veut les aider de toutes les manières possibles. Il leur donne son Golden Buzzer et les envoie directement en finale !

Beatboxers Bérywam atteint les quarts de finale le AGT et maintenant ils cherchent à devenir champions du monde. « Vous êtes des musiciens, vous êtes des chanteurs, vous êtes des rappeurs tout en un », déclare Howie. Il pense vraiment qu’ils ont ce qu’il faut pour être le All-Star champion. “Je pense que vous allez mieux maintenant que lorsque nous vous avons vu il y a quelques années”, a déclaré Simon au groupe.

Finaliste de la saison 15 Alain Silva amène la compétition à un tout autre niveau avec ses performances époustouflantes. Il termine sa performance juste devant les juges. Howie se lève pour applaudir la formidable performance. “Je pense que c’était un pas en avant par rapport à tout ce que nous avons vu auparavant de votre part”, a déclaré Howie à Alan. Simon pense que c’était « le meilleur » qu’il ait jamais vu d’un numéro aérien.

AGT concurrent de la saison 16 Jimmie Herrod impressionne les juges avec sa magnifique interprétation de Joji’s “Aperçu de nous.” Sa voix est vraiment unique en son genre. “C’est comme ça qu’on fait”, dit Simon avant d’ajouter que la performance était “absolument géniale”. Howie fait une déclaration audacieuse sur le talent de Jimmie. “Vous êtes, à mon avis, le meilleur chanteur masculin de l’histoire de AGT,” il dit.

La performance finale de la nuit vient de AGT champion de la saison 2 Terry Fator. Il fait ressortir un Elton John marionnette pendant son numéro et chante “Rocket Man” avec deux marionnettes. “Tu es une légende. Vous êtes l’OG des ventriloques », dit Heidi. Simon révèle qu’ils n’ont fait que AGT : All-Stars si Terry le ferait, alors il est très content que Terry soit revenu à la AGT organiser.

Il est maintenant temps pour les premiers résultats d’AGT: All-Stars. Le premier acte dans le top 3 est les Bello Sisters. Ils sont rejoints par Caly et Terry. Caly est éliminée la première, ne laissant que les Bello Sisters et Terry sur scène. Les sœurs Bello sont élues au prochain tour de la compétition contre Terry. “Vous venez de battre le meilleur des meilleurs”, déclare Simon au trio de frères et sœurs.

