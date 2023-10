Première déclaration de Joe Jonas et Sophie Turner après avoir réglé la garde – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Joe Jonas et Sophie Turner a publié une déclaration commune, jurant qu’ils seront d’excellents coparents pour leurs deux filles, le mardi 10 octobre. Les ex ont partagé la déclaration quelques heures après être parvenus à un accord dans la bataille pour la garde de leurs filles. Willa, 3, et Delphine, 1. L’ancien couple a subi une médiation quelques semaines seulement après avoir annoncé leur séparation.

Joe, 34 ans, et Sophie, 27 ans, ont expliqué que les filles pourraient partager leur temps dans le pays d’origine de leurs parents. « Après une médiation productive et réussie, nous avons convenu que les enfants passeraient du temps de manière égale dans des foyers aimants aux États-Unis et au Royaume-Uni », ont-ils déclaré à Page six. « Nous avons hâte d’être d’excellents coparents. »

Le couple a commencé la médiation à New York le 4 octobre et moins d’une semaine plus tard, ils sont parvenus à un accord. L’accord stipulait que Sophie aurait la garde des filles jusqu’au 21 octobre et qu’elle pourrait les emmener n’importe où aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et après cela, Joe aurait la garde jusqu’au 2 novembre. deux semaines. Le chanteur de « Burnin’ Up » aura ses filles pour Thanksgiving, tandis que Sophie les aura pour Noël, selon Nous chaque semaine.

Joe avait demandé le divorce du Game of Thrones actrice en septembre. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, il semblait que leur bataille pour la garde allait devenir intense, alors que Sophie poursuivait le chanteur en justice pour qu’il ramène leurs filles en Angleterre. Elle a ensuite publié une lettre montrant que le couple envisageait d’acheter une « maison permanente » de l’autre côté de l’étang.

Pendant que le couple était en médiation, Sophie a été repérée à plusieurs reprises et elle semblait de bonne humeur. Elle a été vue en train de se promener dans la Big Apple avec ses filles le 8 octobre. Même si elle n’a pratiquement pas posté sur les réseaux sociaux depuis la séparation, l’actrice a fait son retour sur Instagram en partageant une photo d’un bracelet d’amitié qui disait : « Intrépide « , apparemment un clin d’œil à son copain, Taylor Swift.