Première de Ride or Die à Los Angeles

Will Smith est de retour sur le tapis rouge.

Le jeudi 30 mai, Smith, 55 ans, est sorti avec sa femme Jada Pinkett Smith, 52 ans, ses fils Trey, 31 ans, et Jaden, 25 ans, sa fille Willow, 23 ans, et sa belle-mère Adrienne Banfield-Norris, 70 ans, pour la première à Los Angeles de Mauvais garçons : rouler ou mourir, le quatrième film de la série. Il partage Jaden et Willow avec Jada et Trey avec son ex-femme Sheree Zampino.

Will, son partenaire Martin Lawrence, les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ainsi que le producteur Jerry Bruckheimer sont arrivés au TCL Chinese Theatre au sommet d’un bus à impériale. À leur arrivée, l’acteur oscarisé a saisi le micro et a rappé un extrait de sa chanson « Miami ».

L’acteur oscarisé portait un ensemble entièrement noir de la tête aux pieds, comprenant un pantalon large, un t-shirt à encolure dégagée et une veste de costume en satin noir avec de légers détails floraux noirs. Il a complété son look avec des mocassins en cuir verni noir, un gros collier noir et crème, des lunettes marron et un bonnet noir.

Will Smith et Jada Pinkett Smith.

FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty



Jada portait une robe à motifs géométriques qui produisait des effets de cache-cache. La robe elle-même était translucide et comportait des lignes noires partout, la couvrant dans toutes les zones attendues. Elle a complété sa robe époustouflante avec des accessoires simples, notamment des talons noirs ouverts et des boucles d’oreilles en diamant.

Pendant ce temps, leur fille Willow a adopté un look inspiré des années 1970 qui comprenait un ensemble coordonné assorti. Elle portait un manteau à carreaux marron et blanc jusqu’au sol, qu’elle superposait à un pantalon assorti.

Jaden était assorti au look large de son père et portait un pantalon cargo en denim noir surdimensionné. Il a associé le look à une simple chemise boutonnée blanche et à une doudoune noire qu’il gardait fermée et ne jetait qu’un coup d’œil à la cravate noire avec laquelle il accessoirisait. Tandis que le fils aîné de Will a opté pour un simple costume bleu sarcelle.

La mère de Jada a opté pour un look en jean comme son petit-fils et portait une robe en jean foncé longue jusqu’au sol avec un gros collier en or, des boucles d’oreilles épaisses et un bracelet complexe.

Trey Smith, Willow Smith, Will Smith, Jada Pinkett Smith, Jaden Smith et Gammy Norris.

Éric Charbonneau/Getty



La famille de Lawrence était également présente à la première à Los Angeles. Il a été rejoint par ses filles Jasmine Page, 28 ans, Iyanna Faith, 23 ans, et Amara Trinity, 21 ans.

Lawrence partage sa fille aînée, Jasmin, avec son ex-femme, Patricia Southall. Il partage également ses filles Iyanna et Amara avec son ex-femme, Shamicka Gibbs – qui a également rejoint la famille sur le tapis rouge jeudi.

Smith et Lawrence, 59 ans, incarnent les détectives de Miami Mike Lowrey et Marcus Bennett depuis le film original de 1995, dans lequel les deux hommes sont chargés de récupérer des millions de dollars d’héroïne volée dans leur salle de preuves.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Les bandes-annonces de la nouvelle entrée ont laissé entendre que les officiers de Mike et Marcus eux-mêmes devaient s’enfuir. Rouler ou mourir après la mort de leur commandant, le capitaine Conrad Howard (Joe Pantoliano), qui est accusé de corruption.



« Cet été, les Bad Boys préférés du monde sont de retour avec leur mélange emblématique d’action palpitante et de comédie scandaleuse, mais cette fois avec un twist : les meilleurs de Miami sont désormais en fuite », peut-on lire dans le synopsis officiel du film.

Martin Lawrence et Will Smith.

Éric Charbonneau/Getty



Les mots croisés PEOPLE Puzzler sont là ! En combien de temps pouvez-vous le résoudre ? Joue maintenant!

Le nouveau Mauvais garçons le film fait le premier rôle d’acteur de Smith depuis 2022 Émancipation. Lawrence est apparu dans un film de 2022 intitulé Cage mentalemais n’a par ailleurs pas joué sur grand écran depuis le dernier Mauvais garçons entrée en 2020.

Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Tasha Smith, Ioan Gruffudd, Paola Nuñez, Jacob Scipio, Melanie Liburd et Tiffany Haddish apparaissent également dans le nouveau film, qui ramène les coréalisateurs Adil El Arbi et Bilall. Michael Bay a déjà réalisé le film original de 1995 et sa suite de 2003.

Mauvais garçons : rouler ou mourir est en salles le 7 juin.