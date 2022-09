Première de Mission Montford Point le 20 septembre

La bande-annonce d’une émission spéciale partageant les histoires largement ignorées et inédites des premiers marines noirs a été publiée.

« Notre Amérique : Mission Montford Point » détaillera l’histoire d’une unité militaire historique – qui n’a jamais été reconnue jusqu’à récemment – et mettra en évidence la situation difficile actuelle pour retrouver ces Marines et / ou leurs descendants afin de les honorer d’une médaille d’or du Congrès.

À l’insu de beaucoup, les Marines américains ont été les dernières forces armées à permettre aux hommes noirs de se joindre. Malgré cela, des hommes noirs sont venus de loin et se sont enrôlés tout en luttant contre le racisme et la discrimination et beaucoup d’entre eux ont servi courageusement dans le Pacific Theatre de la Seconde Guerre mondiale.

Malheureusement, l’histoire a largement ignoré la bravoure pionnière des Marines de Montford Point.

Un communiqué de presse officiel rapporte qu’il n’y a pas de liste des quelque 20 000 hommes qui se sont entraînés à Montford Point, et ce n’est qu’en 2011 que les hommes ont été honorés collectivement avec la médaille d’or du Congrès – la plus haute expression d’appréciation nationale du Congrès pour ses réalisations distinguées et contributions de particuliers ou d’institutions. Actuellement, environ 2 000 hommes ont reçu la médaille, laissant environ 18 000 qui doivent encore cet honneur.

Maintenant, ils seront également reconnus à la télévision.

Le documentaire spécial d’une heure fera ses débuts sur les plateformes de streaming 24h/24 et 7j/7 des stations appartenant à ABC et sur 32 applications de télévision connectée sur les plateformes de streaming Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku et Hulu. 20 septembre.

En plus d’encourager les téléspectateurs à écouter le doc, la communauté noire est poussée à parler avec les membres de sa famille pour voir si son père, son grand-père, son oncle, etc. était un Black Marine qui a servi dans les années 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale afin que ce membre de la famille pourront être vérifiés et reconnus à leur juste dû.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Ceux qui ont servi – ou les membres de la famille des défunts Montford Point Marines – peuvent en savoir plus sur ABC7/ouramerica.com.