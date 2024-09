Première de la saison 33 de « Dancing with the Stars » : tout ce qu’il faut savoir

« Danse avec les stars » La saison 33 débute mardi soir.

La nouvelle saison accueille un nouveau casting de stars dans la salle de bal qui se disputent le très convoité Len Goodman Trophée Mirrorball.

Les juges Derek Hough, Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli seront de retour ainsi que les co-animateurs Alfonso Ribeiro et Julianne Hough.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison avant que les stars ne se lancent sur la piste de danse.

Quand est-ce que la nouvelle saison est diffusée ?

La compétition débutera le mardi 17 septembre à 20 heures HE.

Comment puis-je regarder la première de la saison de « Dancing with the Stars » ?

Connectez-vous à ABC et Disney+ pour la première en direct. Vous pouvez également le diffuser le lendemain sur Hulu.

Quelles célébrités participent à « Dancing with the Stars » ?

Parmi les stars en compétition cette saison, on trouve Phaedra Parks, la star de « Real Housewives », Danny Amendola, ancien joueur de la NFL et double champion du Super Bowl, Joey Graziadei, ancienne star de « Bachelor », Ilona Maher, la joueuse olympique de rugby, l’actrice Chandler Kinney et Anna Delvey, la célèbre « fausse héritière » dont les crimes financiers et le style de vie somptueux ont inspiré la série Netflix « Inventing Anna ».

Parmi les autres stars, on trouve l’acteur Eric Roberts, le mannequin Brooks Nader, l’acteur de « Family Matters » Reginald VelJohnson, la star de « Beverly Hills, 90210 » Tori Spelling, l’ancienne star de « Bachelorette » Jenn Tran, la star de la NBA Dwight Howard et le gymnaste olympique Stephen Nedoroscik.

À quelles danses peut-on s’attendre ?

Pour leur première danse dans l’émission, les stars interpréteront notamment du cha cha, de la salsa, du foxtrot, du tango et du jive.

Comment se préparent les étoiles ?

Avant la première, les stars ont été occupées dans la salle de bal à travailler sur leurs routines de danse.

Les stars et leurs partenaires professionnels ont tenu leurs fans informés sur les réseaux sociaux avec des vidéos amusantes de leurs entraînements de danse et plus encore.

Pour la première fois dans la série, l’épisode final verra cinq couples s’affronter pour avoir une chance de remporter le très convoité « Len Goodman Mirrorball Trophy ». Eric Mccandless/ABC via Getty Images

Qui a gagné la saison dernière ?

L’actrice Xochitl Gomez et son partenaire de danse Val Chmerkovskiy ont remporté le trophée Len Goodman Mirrorball la saison dernière.

C’était la troisième fois que Chmerkovskiy gagnait. Découvrez quels professionnels de la danse ont remporté le trophée Mirrorball ici.

